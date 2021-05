Google Drive: Unbegrenzter Dokument-Speicherplatz wird eingestellt – das ändert sich ab dem 1. Juni (FAQ)

In wenigen Tagen wird es sehr große Änderungen beim kostenlosen unbegrenzten Google-Speicherplatz geben, der auch Google Drive und die Ablage von Dokumenten in der Cloud betrifft. Ab dem 1. Juni werden jegliche zu Google Drive hochgeladene Dateien vom verfügbaren Kontingent abgezogen, das dadurch je nach Nutzung schnell schrumpfen könnte. Hier bekommt ihr alle Details sowie Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Nutzer von Google Fotos und Google Drive konnten viele Jahre im Speicherplatz-Paradies leben, denn unter gewissen Umständen stand dieser vollkommen kostenlos und unbegrenzt zur Verfügung. Ein Fass ohne Boden, das niemals Daten verloren hat. Doch das kann oder will Google nun nicht mehr bieten und wird alle Nutzer zur Umstellung zwingen – auf die eine oder andere Weise. Entweder müssen sie ihren Speicherplatz-Verbrauch einschränken oder zusätzlichen Speicherplatz im Abo kaufen.

Die Änderungen bei Google Fotos haben wir euch bereits ausführlich in diesem Artikel gezeigt und könnten dazu führen, dass viele Nutzer das automatische Backup deaktivieren, sich nach den von Google aufgerufenen Speicherpreisen erkundigen oder nach Alternativen umsehen. Aber auch Google Drive bot bisher kostenlosen Speicherplatz, was dem einen oder anderen Nutzer vielleicht gar nicht bewusst gewesen ist. Aus diesem Grund ist auch die Aufregung bei Google Drive deutlich geringer.

Die von den Nutzern hochgeladenen Dateien aller Art wurden schon immer vom Speicherplatz-Kontingent abgezogen, doch die in Google-Formaten vorliegenden oder umgewandelten Dokumente waren bislang kostenfrei. Das wird sich am 1. Juni ändern und dafür sorgen, dass vielleicht auch Drive-Nutzer die Verwendung der Plattform ein wenig umstellen oder sparsamer umgehen müssen.









Die aktuelle Situation

Bisher zieht Google nur die Dateien vom Speicherplatz-Kontingent ab, die vom Nutzer hochgeladen wurden und nicht in einem Google-Format vorliegen. Bei den Google-Formaten handelt es sich hauptsächlich um die Dateien der Dokument-Apps (Google Docs, Sheets, Slides, Forms, Drawings,…) , die den Speicherplatz ohne jegliche Grenzen ausnutzen konnten und nicht vom verfügbaren Kontingent abgezogen wurden. Dabei geht es natürlich nicht um die wenigen Zeichen, Tabellen und Formeln – die in ihrer Dateigröße kaum erwähnenswert wären – sondern vor allem um die darin eingebetteten Medien-Dateien.

Das ändert sich ab 1. Juni

Ab dem 1. Juni werden auch diese bisher Gratis gespeicherten Dokument-Formate auf den Speicherplatz angerechnet bzw. vom verfügbaren Kontingent abgezogen. Das gilt für alle Dateien, die ab dem 1. Juni hochgeladen oder bearbeitet werden. Bearbeitet ihr also ein älteres Dokument, wird es nach der Bearbeitung automatisch angerechnet. Das solltet ihr beachten wenn ihr Dateien mit großen eingebetteten Medien habt.

Dateien, die in Apps für das gemeinsame Ausarbeiten von Inhalten erstellt oder bearbeitet wurden, z. B. in Google Docs, Google Tabellen, Google Präsentationen, Google Zeichnungen, Google Formulare und Jamboard.

– Nur Dateien, die nach dem 1. Juni 2021 erstellt oder bearbeitet wurden, werden auf Ihr Kontingent angerechnet.

– Bei Dateien, die vor dem 1. Juni 2021 hochgeladen oder zuletzt bearbeitet wurden, erfolgt hingegen keine Anrechnung.

Problematisch daran ist, dass sich die Dateigröße bisher nicht ohne Weiteres herausfinden lässt. Gut möglich, dass sich das in naher Zukunft noch ändern wird.

Welche Produkte sind betroffen?

Google Docs, Google Tabellen, Googel Präsentationen, Google Zeichnungen, Google Formulare, Google Sites und Jamboard.

Was wird vom Speicher abgezogen?

Jedes Google-Dokument verfügt standardmäßig über eine sehr lange Revisionsliste, die jede Änderung sichtbar machen und auch wieder Zurücknehmen kann. Das ist sehr praktisch, kostet aber auch Speicherplatz. Leider wird Google in diesem Punkt nicht ganz deutlich, ob auch diese Revisionen als Teil des Dokument-Speichers abgelegt und somit vom Kontingent abgezogen werden. Bei wenigen Zeichen wäre das nicht tragisch, doch bei einem über Jahre gewachsenen Dokument kommt da schon was zusammen. Vor allem, wenn eventuell Medien eingefügt und später wieder entfernt wurden.









Wie viel Speicherplatze habe ich?

Jeder Nutzer erhält pro Konto von Google ein Speicherplatz-Kontingent von 15 GB “geschenkt”, die frei für Drive, Fotos und GMail verwendet werden können. Habt ihr kein Google One-Abo, solltet ihr also etwa 15 GB Speicherplatz besitzen (durch einige damalige Aktionen können es auch 17 oder 19 GB sein). Wie viel davon belegt ist, könnt ihr auf dieser Seite nachsehen.

Wie kann ich Speicherplatz sparen?

Achtet darauf, dass ihr bei eingefügten Medien nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Eine Grafik in einem Dokument muss keine Megabyte-Schleuder sein, sondern kann in den meisten Fällen deutlich in der Größe reduziert oder vor dem Upload in ein anderes Format umgewandelt werden. Es mag Ausnahmen geben, aber wer etwas darauf achtet, kann schon viel einsparen.

Viel mehr Tipps gibt es leider nicht, außer das Löschen unnötiger Dateien. Ihr müsst nun aber nicht eure Lebensläufe, Bewerbungsschreiben oder Kochrezepte durchforsten, denn diese sind meist nur wenige KB groß und fallen nicht ins Gewicht. Eine Säuberungs-Aktion bei Google Fotos oder auch in GMail ist da sehr viel effektiver. Das hängt aber natürlich von eurem Nutzungsprofil ab und lässt sich allgemein schwer bewerten.

Speicherplatz kaufen

Wer sich keine Gedanken machen oder einschränken möchte, wird um den Kauf von zusätzlichem Speicherplatz nicht herum kommen. Dies könnt ihr bei Google One tun, wo es eine Auswahl an Kontingent-Größen mit zusätzlichen Vorteilen gibt. Eine Übersicht haben wir euch kürzlich in diesem Artikel gezeigt. Beachtet bitte, dass auch große E-Mails bei GMail und natürlich das Google Fotos-Backup euren Speicher volllaufen lassen können und somit auch Google Drive bei Überschreitung der Grenzwerte nicht mehr nutzbar ist.

[Google Support]















