Comeback des Google Reader? Google Chrome Canary unterstützt plötzlich das Abonnieren von RSS-Feeds

Google hat im Laufe der Jahre unzählige Produkte eingestellt, aber nur um wenige wurde so lang getrauert (teilweise bis heute) wie dem Google Reader. Gleichzeitig mit dem Reader hat Google auch die RSS-Technologie in den eigenen Produkten zu Grabe getragen – doch nun könnten sie ein Comeback feiern. In Google Chrome ist nun überraschend ein sehr simpler RSS-Reader aufgetaucht, zu dem man Feedback sammeln möchte.



RSS dürfte vielen unserer Leser bekannt sein und nicht wenige konsumieren auch heute noch einen großen Teil ihrer Informationen über die diversen Feedreader wie Feedly (mich eingeschlossen). Google hat RSS lange Zeit für tot gehalten bzw. es zu diesem Status erklärt und stattdessen die Algorithmen bevorzugt. Davon wird man wohl nicht abrücken, bringt nun aber eine simple Möglichkeit zum Lesen von RSS-Inhalten in Chrome Canary.

Unterstützt eine Webseite RSS, was auch heute noch für die meisten redaktionellen Angebote gilt, wird direkt im Kontextmenü ein entsprechender Eintrag gezeigt. Folgt ihr dann mindestens einer Quelle, wird der Stream aus diesen abonnierten Inhalten direkt auf der Neuer Tab-Seite angezeigt. Offenbar wird aus den abonnierten Inhalten ein Stream gebastelt, der möglicherweise wieder von den Algorithmen gewichtet wird. Es ist ein sehr kleiner Anfang, aber immerhin zeigt sich, dass Google RSS möglicherweise wiederentdeckt hat.

Vielleicht, vielleicht kommt ja eines Tages ein Produkt wie der Google Reader zurück – und wenn es nur eine interne Chrome-Funktion ist.

