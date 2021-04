Google Pay Aktion: Viele Nutzer der neuen Android-App werden nun mit bis zu 45 Dollar Guthaben belohnt

Seit einigen Monaten gibt es manchen Ländern das neue Google Pay, das eine völlig andere Oberfläche und viele neue Features bietet, aber dennoch sehr stark kritisiert wird. Nun geht Google in die Offensive und möchte die US-Nutzer davon überzeugen, die App weiterhin zu verwenden. Wer einige simple Aufgaben erfüllt, kann sich nun bis zu 45 Dollar sichern. Vielleicht auch ein Vorzeichen für einen baldigen internationalen Start.



Wenn Google mal wieder eine App umbaut oder neu startet, kommt das nur selten gut an – meist aus nachvollziehbaren Gründen. Doch der Neustart von Google Pay schlägt überraschend hohe Wellen, denn die neue App ist laut vielen Nutzern “kaum nutzbar”, besitzt eine schlecht organisierte Oberfläche und stellt wohl die vielen neuen Features zu sehr in den Mittelpunkt, die nichts mit der – aus Sicht vieler Nutzer – Kernfunktion zu tun haben.

Aus diesem Grund wurde nun eine Aktion für US-Nutzer gestartet, die für die Nutzung der App ganze 30 Dollar Guthaben erhalten können. Ab sofort gibt es zusätzlich 15 Dollar für das erste Referal. Dafür müssen einige simple Aufgaben in Form von Zahlungen erfüllt werden, was aber viele Menschen schnell erreichen dürften. Meiner Meinung nach ist das schon eine sehr hohe Prämie zur Nutzung einer App, um die viele Menschen kaum herumkommen und die sich längst als Standard unter Android etabliert hat. Ohne Not dürfte Google so etwas kaum tun.

Gut möglich, dass man das Ganze dann auch in einigen weiteren Ländern durchpeitschen wird. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass das neue Google Pay zeitnah in Deutschland starten könnte.









