Google Maps: Wo ist Norden? Der Kompass kehrt an die Oberfläche der Android-App zurück (Screenshots)

Gerade erst wurden viele große Updates für Google Maps verkündet, die die Kartenplattform mehrere große Schritte voranbringen werden, aber eines der (für manche Nutzer) wichtigsten Neuerungen hatte man ausgespart: Mit dem jüngsten Update kehrt der Kompass zurück, der viele Jahre lang an der Oberfläche zu finden war und eines Tages ersatzlos weggespart wurde.



Der Funktionsumfang von Google Maps wird immer weiter ausgebaut und die definierten Grenzen einer Kartenplattform immer weiter verschoben, doch es gibt auch so manchen klassischen Mapping-Bereich, in denen Google Maps Schwächen zeigt. Man sollte meinen, dass ein Kompass bzw. eine Norden-Anzeige zum Standard gehört, doch genau von diesem hatte sich Google Maps vor etwa zwei Jahren nach einem kurzen Test vollständig verabschiedet – bis jetzt.

In diesen Tagen taucht der Kompass bei vielen Nutzern wieder auf, wobei nicht unbedingt die aktuelle App benötigt wird. Vermutlich war der Funktionsumfang ohnehin dauerhaft in der Android-App enthalten und wurde lediglich ausgeblendet. Bei mir ist der Kompass noch nicht wieder aufgetaucht, aber auch ein serverseitiger Rollout kann manchmal einige Tage in Anspruch nehmen. Manche Nutzer berichten, dass der Kompass trotz Smartphone-Kalibrierung nicht zuverlässig funktioniert, aber auch das kann sich schnell ändern.

» Google Maps: Großes Update bringt Indoor-Navigation, umweltfreundliche Navigation & Assistant Driving Mode

» Google Pay: App für Wear OS wird in wenigen Tagen eingestellt – Bezahlen bleibt dennoch weiterhin möglich

[AndroidPolice]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren