Der 1. April bei Google: Nichts mehr zu lachen – Google stoppt auch in diesem Jahr alle Aprilscherze

Es ist Donnerstag, der 1. April, und damit eigentlich wieder der große Tag der Aprilscherze – aus thematischen Gründen auch hier im Blog. Doch auf witzige Aprilscherze von Google braucht ihr in diesem Jahr nicht hoffen, denn das Unternehmen hat nun bestätigt, dass es auch in diesem Jahr eine Aprilscherz-Pause geben wird. Die Meinungen dazu dürften geteilt sein.



Im Internet ist Google König der Aprilscherze, denn kein anderes Unternehmen feuert an diesem einen Tag so viele Scherze, Irreführungen oder lustige Spiele ab wie Google. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, muss einfach nur einmal in diesem Artikel vorbeischauen. Doch so wie schon im vergangenen Jahr, wird es auch 2021 keine Google-Aprilscherze geben. Ein internes Memo, das nun veröffentlicht und deren Echtheit bestätigt wurde, besagt Folgendes:

Throughout the past year, I have been so inspired by how helpful our products, programs and people have been during humanity’s toughest times. We’ve done it with sensitivity and empathy, reflecting the range of challenging experiences so many are experiencing globally.

As you will remember, last year we made the decision to pause our longstanding Google tradition of celebrating April Fools’ Day, out of respect for all those fighting COVID-19. With much of the world still grappling with serious challenges, we feel we should again pause the jokes for April Fools’ Day this year. Like we did last year, we should continue to find appropriate ways to bring moments of joy to our users throughout the year (e.g. Doodles, easter eggs, etc.)