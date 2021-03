Android: Viele Nutzer leiden unter abstürzenden Apps – Google veröffentlicht schnellen Fix (APK-Download)

Heute ist ein Tag, den viele Android-Nutzer so schnell wohl nicht vergessen werden: Seit gestern Abend, hierzulande eher in den frühen Morgenstunden, leiden unzählige Nutzer unter abstürzenden Apps. Das Problem ließ sich sehr schnell isolieren und auf die WebView-Komponente einschränken – sodass sehr schnell ein Workaround bekannt wurde. Nun hat Google ein Update veröffentlicht, das das Problem behebt. Wer möchte, kann die APK-Datei direkt herunterladen.



Es kommt nicht ganz so oft vor, dass ein Bug in einer Android-Komponente gefühlt die halbe Smartphone-Welt betrifft und für Abstürze sorgt – aber genau das war (oder ist) seit gestern Abend der Fall. Unzählige Nutzer berichten von grundlos abstürzenden Apps, die dadurch unbenutzbar werden. Weil das Problem in der WebView-Komponente liegt, die von sehr vielen Apps zur Darstellung von Webinhalten verwendet wird, war der Kreis der Betroffenen riesig.

Ein erster Workaround war es, die Updates der Komponente zurückzusetzen, was aber nur ein sehr temporärer Fix sein konnte. Nun hat Google die aktuelle Version 89.0.4389.105 veröffentlicht, mit der das Problem behoben wird. Diese sollte in den nächsten Stunden und Tagen den Weg auf alle Smartphones finden. Wer darauf nicht warten möchte, kann die APK-Datei direkt bei APK Mirror herunterladen und auf dem Smartphone installieren. Das Problem sollte damit sofort behoben sein.

Sucht im Play Store nach einem Update der WebView-Komponente und wenn es noch keines geben sollte, dann ladet die APK-Datei herunter, um wieder alle Apps wie gewohnt nutzen zu können. Der Weg über den Play Store sollte bevorzugt werden.









Workaround

Solltet ihr bisher weder das Update erhalten haben, noch die APK-Datei direkt herunterladen wollen, kann euch auch der folgende Workaround helfen. Ihr müsst einfach nur die WebView-Komponenten deinstallieren bzw. die letzten Updates deinstallieren. Das geht so wie im obigen Tweet beschrieben oder über den Weg der Einstellungen. Öffnet einfach die Android-Einstellungen, sucht den Punkt “Apps” -> Alle Apps und sucht dann nach der “Android System WebView”-Komponenten. Diese antippen und nun auf “Updates deinstallieren” tippen und die Warnmeldung bestätigen.

