Android: Unzählige Nutzer berichten von Problemen mit abstürzenden Apps – so könnt ihr euch schnell behelfen

Android-Nutzer aufgepasst: Derzeit berichten unzählige Nutzer von Problemen mit Googles Smartphone-Betriebssystem, die sich hauptsächlich in plötzlich abstürzenden Apps äußern und den Nutzern keinen Anhaltspunkt geben, woran das Problem liegt. Betroffen sind wohl vor allem Samsung-Smartphones, aber auch Nutzer anderer Hersteller berichten von diesen Problemen. Es gibt einen sehr einfachen Workaround.



Seit gestern Abend gibt es unzählige Berichte über plötzlich abstürzende Android-Apps, wobei im ersten Moment kein Muster ausgemacht werden konnte und viele Nutzer wohl an ihrer eigenen Konfiguration gezweifelt haben. Aber das ist nicht der Fall, denn Schuld ist die tief in Android integrierte WebView-Komponente. Die ist für die Darstellung von Webinhalten innerhalb von Apps zuständig und kommt dementsprechend in sehr vielen Geräten zum Einsatz.

Das Problem wurde nun bestätigt und es gibt eine einfache Lösung: Ihr müsst einfach nur die WebView-Komponenten deinstallieren bzw. die letzten Updates deinstallieren. Das geht so wie im obigen Tweet beschrieben oder über den Weg der Einstellungen. Öffnet einfach die Android-Einstellungen, sucht den Punkt “Apps” -> Alle Apps und sucht dann nach der “Android System WebView”-Komponenten. Diese antippen und nun auf “Updates deinstallieren” tippen und die Warnmeldung bestätigen.

Das war schon alles und ist natürlich nur eine temporäre Lösung. Ein echter Fix sollte im Laufe der nächsten Stunden für alle Nutzer ausgerollt werden.

