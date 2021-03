Android Nearby Share: Datenaustausch per Nearby Share bald mit mehreren Empfängern möglich

Nach langer Entwicklungszeit hat Google im vergangenen Jahr das neue Nearby Share ausgerollt, das den lokalen Dateiaustausch zwischen zwei in der Nähe befindlichen Geräten vereinfachen soll. Bisher funktioniert das nur zwischen zwei Parteien, aber in Kürze sollen Nutzer bis zu vier Empfänger auswählen können. Die entsprechende Möglichkeit ließ sich schon aktivieren.



Android bietet einige Möglichkeiten zum Datenaustausch zwischen zwei Geräten und auch Google hat mit Android Beam eine Technologie im Gepäck gehabt, die aber kaum genutzt wurde. Das neue Nearby Share setzt ebenfalls auf den schnellen Datenaustausch und soll nicht nur auf Smartphones zum Einsatz kommen. Unter anderem soll es schon in Kürze Teil des neuen Chrome OS Phone Hub werden. Aber auch am Fundament der Technologie wird weiter geschraubt.

Mishaal Rahman ist es nun gelungen, ein neues Feature in Nearby Share zu aktivieren, das den Datenversand an bis zu vier Kontakte gleichzeitig ermöglicht. Bisher ist das zwar nicht funktionsfähig, sodass sich zur Geschwindigkeit noch nichts sagen lässt, aber gerade in kleinen Gruppen kann das sehr praktisch sein. Gut möglich, dass sich daraus in Zukunft ein ganzes Netzwerk aufbauen ließe, um sehr schnell viele Personen mit bestimmten Daten zu versorgen.

