Android: APK-Dateien über den Google Play Store teilen – neues Nearby Sharing wird ausgerollt (Screenshots)

Der Google Play Store ist die erste Anlaufstelle für den Download von Android-Apps und könnte in dieser ohnehin schon dominanten Rolle in Zukunft noch weiter gestärkt werden. Nun wird ein neues Feature ausgerollt, mit dem sich Apps über den Play Store mit anderen Nutzern per Nearby Sharing teilen lassen. Das geht schnell und einfach, wirklich gebraucht wird es aber nicht.



Google hat vor einigen Monaten nach langer Entwicklungszeit das Nearby Sharing eingeführt, mit dem sich Dateien zwischen zwei Android-Smartphones austauschen lassen. Diese Basis kann von vielen Apps genutzt werden und nun ist das auch beim Play Store der Fall: Die ersten Nutzer haben nun die Möglichkeit, die installierten Apps auszuwählen und mit einem anderen in der Nähe befindlichem Nutzer zu teilen. Sowohl Verbindungsaufbau als auch das Teilen werden im Hintergrund vom Nearby Sharing übernommen.

Führt ihr diese Schritte aus, die auf folgenden Screenshots zu sehen sind, wird die APK-Datei an das Smartphone des anderen Nutzern gesendet. Dieser kann sich die Liste der empfangenen Dateien dann ansehen und wahlweise nur einzelne Apps oder den ganzen Schwung empfangender Anwendungen nacheinander installieren. Das dürfte recht gut funktionieren, ist aber längst auch mit anderen Apps wie etwa Google Files oder über das native Android Teilen-Menü zugänglich.

Bisher ist diese Funktion noch nicht bei allen Nutzern aufgetaucht, dürfte aber vielleicht auch im Rahmen der ersten Android 12 Developer Preview auf die Smartphones gebracht werden, mit der man nach eigenen Angaben alternative App Stores stärker unterstützen möchte. Leider passt das auch sehr gut in die aktuelle Entwicklung, das Sideloading einschränken zu wollen.









