Google One: Neues Speicherplatz-Paket wird eingeführt – Nutzer können 5 Terabyte-Kontingent abonnieren

Nutzer der Abo-Plattform Google One haben die Wahl zwischen einer Handvoll verschiedener Kontingente, die nicht nur unterschiedliche Speicherplatzgrößen, sondern auch zum Teil andere Vorteile bieten. Nun führt Google One recht überraschend ein neues Paket ein, auf das so mancher Nutzer gewartet haben dürfte und sich wohl schnell als neues Standardpaket etablieren könnte.



Das war mal wieder perfektes Timing: Erst gestern haben wir euch die verschiedenen Google One Kontingente und Vorteil vorgestellt, da legt das Unternehmen plötzlich nach: Zwischen manchen Paketen gibt es eine recht große Lücke und so war auch der Sprung von 2 Terabyte auf 10 Terabyte bisher recht groß gewesen. Diese Lücke schließt man nun mit einem neuen Paket, das den Nutzern 5 Terabyte Speicherplatz für 24,99 Euro pro Monat beschert.

Durch die Speicherplatz-Änderung bei Google Fotos dürfte sich das 2 Terabyte-Kontingent zum populärsten Paket entwickelt haben und Google dürfte darauf hoffen, dass die Nutzer in weiser Voraussicht nachlegen werden. Aus finanzieller Sicht ist das Paket nicht attraktiver als alle anderen, denn der durchschnittliche Preis pro TB oder GB bleibt gleich. Allerdings musste man bisher, wenn das 2 TB-Paket vollzulaufen drohte, direkt auf 10 TB wechseln. Und damit zeigt sich schon das Problem dieser Abos, die im Laufe der Jahre durch wachsenden Verbrauch immer größer werden.

Das neue Kontingent steht seit dem Wochenende zur Verfügung und dürfte für alle Nutzer auswählbar sein. Bleibt abzuwarten, ob noch weitere Abstufungen folgen. Ein zusätzliches Paket unter 2 Terabyte halte ich allerdings für unrealistisch, weil man sich damit selbst eher schaden würde.

» Google zahlt 15 Milliarden Dollar an Apple – pro Jahr; Kann sich das für Google überhaupt noch lohnen?

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren