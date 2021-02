YouTube: Alternativer und werbefreier Client NewPipe unterstützt nun Kapitel, erhält neue Suchfunktion & mehr

Googles Videoplattform YouTube lässt sich auf vielen Plattformen nutzen, wobei die mobilen App-Nutzer nach eigenen Angaben die größte Rolle spielen. Die allermeisten Nutzer dürften den offiziellen YouTube-Client verwenden, aber es gibt auch Alternativen, wie etwa NewPipe. Nun erhält die populäre Open Source-App ein Update, das die Unterstützung der Kapitel sowie einige Verbesserungen an der Oberfläche mitbringt.



Die YouTube-App ist auf allen von Google zertifizierten Smartphones vorinstalliert und dürfte zu den meistgenutzten Apps gehören. Eine interessante Alternative dazu ist NewPipe, das nicht nur eine sehr ähnliche Oberfläche mitbringt, sondern gleichzeitig die Werbung herausfiltert – ganz ohne Abo. Um dies zu bewerkstelligen, verwendet die App keine APIs, sondern ruft die Daten direkt von der YouTube-Webseite ab – sodass Google diese vermutlich nicht sperren kann.

Nun erhält die App ein Update auf die Version 0.20.10, das unter anderem die Kapitel-Unterstützung mitbringt. Die von vielen Nutzern schon seit Jahren verwendeten Sprünge innerhalb eines Videos wurden von YouTube im vergangenen Jahr in die Kapitel-Funktion umgewandelt, die direkt im Player zur Verfügung steht. Nun ist das auch mit der NewPipe-App nutzbar. Tippt dafür einfach einmal auf den neuen Kapitel-Button im Player und schon seht ihr die Auflistung, wie auf obigem Screenshot.









Die zweite Neuerung betrifft die Oberfläche unter dem Video: Dort gibt es nun wieder einen Teilen-Button, mit dem sich der Link zu dem Video wie gewohnt mit anderen Apps teilen lässt. Außerdem findet ihr neuen Button, mit dem sich das Video im Browser öffnen lässt. Desweiteren lässt sich bei Bedarf ein Kodi-Button einblenden und es gibt eine neue Navigation am unteren Rand, die euch zwischen Kommentaren, empfohlenen Videos und den Videodetails wechseln lässt.

Weitere Informationen zu dem Update findet ihr in den Release Notes der Entwickler. Unter anderem gibt es eine ganze Reihe von Bugfixes sowie kleinere Verbesserungen im Detail. Nachvollziehbarerweise gibt es die App nicht im Play Store, ihr müsst die APK also direkt von GitHub herunterladen und per Sideload installieren. Hoffen wir mal, dass Google das Sideloading in Android nicht irgendwann vollständig blockieren oder erschweren wird.

» NewPipe Download

[XDA Developers]















