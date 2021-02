Android: Auf dem Weg zum goldenen Käfig, wie Apple – Sideloading könnte immer weiter eingeschränkt werden

Googles Smartphone-Betriebssystem Android hat es innerhalb weniger Jahre aus dem Nicht an die Spitze geschafft und ist zum weltweit meistgenutzten Betriebssystem geworden – aus vielerlei Gründen. Doch nun könnte Google die Daumenschrauben ein bisschen zu weit anzuziehen, denn die Plattform droht eine ihrer wichtigsten Stärken zu verlieren. Google möchte offenbar noch mehr Kontrolle über Android übernehmen, verspielt damit aber auch einen großen Vorteil.



Android hat es innerhalb weniger Jahre an die Spitze geschafft, was ohne Google im Hintergrund sicherlich nicht möglich gewesen wäre. Das Produkt war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, bot einen Gegenpol zu Apples iOS und war auch in puncto Umsetzung abseits der Oberfläche das genaue Gegenstück zum iPhone-Betriebssystem: Android war frei, ließ Nutzern und Entwicklern praktisch alle Möglichkeiten und war trotz Play Store und Fokus auf die Google-Apps kein goldener Käfig wie iOS.

Mit steigender Popularität wurde diese fast schon extreme Offenheit zum Problem und Google musste aufgrund zahlreicher Sicherheitsprobleme reagieren – dieser Prozess dauert bis heute an, war manchmal schmerzhaft, aber nachvollziehbar. Doch jetzt möchte Google zu viel. In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Hiobs-Botschaften für die Freiheit von Android, die für viele Nutzer nach wie vor das wichtigste Gut des Betriebssystems ist. Es ist für viele Menschen der Grund, warum man sich gegen ein iPhone entschieden hat.

Es zeichnet sich ab, dass sich Google stark an Apple orientiert und wohl neidisch auf das finanziell erfolgreichere Ökosystem schielt, das mit deutlich geringeren Marktanteilen sehr viel mehr Umsatz einfährt. Und dafür muss dann eben das Sideloading dran glauben.









Googles Kampf gegen das Sideloading

Sideloading bedeutet, dass Apps bzw. die APK-Dateien direkt auf das Smartphone gespielt und nicht über einen App Store bezogen werden. Häufig spricht man schon von Sideloading, wenn die App nicht aus dem Google Play Store stammt. Das gilt als unsichere Methode, war aber jederzeit möglich und ist eine der großen Stärken von Android gegenüber iOS. Doch damit könnte es bald vorbei sein, denn Google hat damit begonnen, dies zu erschweren oder vielleicht sogar unmöglich zu machen.

Es lassen sich einige Google-Apps nicht mehr per Sideloading installieren, was womöglich nur der erste Schritt ist und in kurzer Zeit auf alle Google-Apps ausgeweitet werden könnte. Schon seit einigen Tagen ist bekannt, dass sich Google-Messenger nicht mehr nutzen lassen, wenn es sich um kein zertifiziertes Smartphone handelt. Dazu passt vielleicht auch die Meldung, dass die nachträgliche Installation der Google-Apps bei Xiaomi nicht mehr möglich ist. Es dürfte alles Teil eines großen Planes sein, der bisher noch nicht offiziell verkündet wurde.

Es gibt eigentlich keinen Grund, warum sich das nur auf die Google-Apps beschränken sollte. Wer Google kennt, der weiß, dass man das auch einfach mal für alle anderen Apps durchdrücken würde – ohne Rücksicht auf Verluste und Nutzermeinungen. Gut möglich, dass schon ab Android 12 das Sideloading soweit erschwert wird, dass man es als unmöglich bezeichnen kann. Dann muss man nur noch ein, zwei Datenschutzbedenken oder Sicherheitsbedenken vorschieben – wie es Google sehr gerne tut, wenn es selbst nützt – und schon ist Android ein geschlossenes System.

Ich spekuliere darauf, dass Google anderen Entwicklern die Möglichkeit geben wird, ebenfalls die Installation aus Drittanbieterquellen zu untersagen. Das tut man erst einmal auf freiwilliger Basis und wenn es sich nicht etabliert, macht man es eben zur Pflicht und wird aus dem Opt-In ein Opt-out machen, dass dann vielleicht mit kleinen Stolpersteinen belegt ist. Da reicht schon eine Meldung “Diese App könnte unsicher sein” oder ähnliches im Betriebssystem, um die Entwickler zu ihrem Glück zu drängen.

Das ist nur meine Spekulation und nicht belegt – reine Erfahrung mit den Einschränkungen der letzten Jahre.









Sollte Google diese von mir prognostizierten Schritte umsetzen, für die es ja eindeutige Hinweise gibt, würde man eine sehr große Stärke von Android verspielen. Android ist ohnehin in den letzten Jahren immer geschlossener geworden, die Google Play Store-Algorithmen treffen ständig Fehlentscheidungen und nach meiner Beobachtung scheint die Stimmung unter den Nutzern langsam zu kippen, die sich schon wieder mit Apples iOS anfreunden können.

Android ohne Google wird zur echten Alternative

Die gute Nachricht ist, dass Android nach wie vor weiterhin als freies Betriebssystem angeboten wird – zumindest noch – dass sich auch ohne Google-Dienste nutzen lässt. Google ist zwar federführend bei der Entwicklung, aber eine echte Kontrolle übt man erst über den Play Store und die Play Services aus. Wer das freie Android ohne Google-Dienste verwendet, kommt um diese ganzen Einschränkungen herum und kann weiterhin Sideloading nutzen, sich keine Gedanken um verifizierte Geräte machen und andere Dinge.

Es gibt immer wieder neue Anläufe, eine starke Alternative zu Googles Android zu schaffen, bisher allerdings ohne Erfolg. Selbst Huawei ist daran gescheitert. Durch weitere Verschärfungen seitens Googles steigt aber auch die Chance, dass eine Alternative eine größere Chance haben könnte. Gerade ein möglicher Zusammenschluss der chinesischen Hersteller, der immer wieder spekuliert wird, wäre aussichtsreich. Aber vermutlich wechseln die Nutzer dann eher zu Apple.

» Android: Google sagt Sideloading den Kampf an – erste Google-Apps lassen sich nur aus dem Play Store laden















