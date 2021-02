Android: Google sagt Sideloading den Kampf an – erste Google-Apps lassen sich nur aus dem Play Store laden

Die nächste Android-Version steht vor der Tür, doch Google könnte eine der wichtigsten Änderungen am Betriebssystem schon jetzt still und heimlich durchgeführt haben und immer weiter verbreiten: Das Erschweren des Sideloadings. In diesen Tagen wurde bekannt, dass sich die beiden Apps Google Kamera und Google Rekorder nicht mehr Sideload aktualisieren lassen. Und das ist kein Bug.



In den letzten Wochen wurde bekannt, dass sich die beiden Google-Messenger Messages und Duo in Kürze nicht mehr auf unzertifizierten Smartphones nutzen lassen, was insbesondere Hersteller wie Huawei sehr hart trifft, deren Nutzer bekanntlich seit knapp zwei Jahren nur auf diesem Wege die Google-Apps nutzen können. Doch es bleibt nicht bei den Messengern, bei denen man diesen Schritt aufgrund der verschlüsselten Kommunikation vielleicht noch nachvollziehen kann, sondern wird mit anderer Umsetzung auf andere Apps ausgeweitet.

In diesen Tagen wurde bekannt, dass sich die beiden Apps Google Kamera und Google Rekorder nicht mehr per Sideloading aktualisieren lassen. Versucht man ein Update einzuspielen, das nicht aus dem Play Store stammt, erscheint die auf unten eingebundenem Screenshot sichtbare Fehlermeldung. Als Grund wird angegeben, dass die Verifizierung nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte. Das ist zwar ein sehr klarer Grund, der aber nicht nachvollzogen werden kann.

Zugetragen hat sich das in den letzten Wochen mit den Original-Apps, die auf den diversen APK-Portalen verteilt wurden, um allen Nutzern direkt die Möglichkeit zu geben, die neueste App-Version zu verwenden. Die Installationen wurden auf verifizierten Smartphones versucht, auf denen die vorherigen Versionen der Apps bereits installiert waren.









Aber Bastler wären nicht Bastler, wenn sie es nicht auch auf anderem Wege versuchen würden: Nämlich über die ADB-Kommandozeile, die sehr häufig verschlossene Türen öffnen und versteckte Funktionen ausführen kann. Doch auch dieser Versuch, bei dem die Oberfläche des Betriebssystems nicht die volle Kontrolle hat, schlägt fehl. Es erscheint eine ähnliche Fehlermeldung, die von einer System-App ausgeliefert wird, die an die Google Play Services angebunden ist.

Vermutlich können die Play Services sehr einfach feststellen, ob die App aus dem angebundenen Play Store heruntergeladen oder auf anderem Wege auf das Smartphone gebracht wurde. Selbst wenn es sich exakt um die gleiche Datei handelt, kann man dem System wohl nichts vorgaukeln und die Verifizierung vor der Installation nicht erfolgreich abschließen. Es ist davon auszugehen, dass dies in Zukunft auch bei anderen Apps der Fall sein wird.

Warum Google das Sideloading nun unbedingt verhindern möchte, ist noch nicht bekannt. Android verliert damit jedenfalls eines der wichtigsten Argumente.

