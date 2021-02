Android: Google orientiert sich an Apple und will weniger Daten sammeln & das Tracking einschränken (Bericht)

Dass Smartphones den Nutzer auf Schritt und Tritt tracken, zahlreiche Daten sammeln und kaum eine Aktion unbemerkt bleibt, dürfte Allgemein bekannt und mehr oder weniger akzeptiert sein. Google arbeitet unter Android schon seit einigen Jahren daran, diese Datensammlung einzuschränken und soll nun wohl den nächsten großen Schritt planen, der unter anderem durch Apples neue Restriktionen befeuert wird.



Datenschutz hat für die Masse der Nutzer früher nur eine sehr untergeordnete oder gar keine Rolle gespielt. Kaum einer hat sich dafür interessiert, welche Daten gesammelt, zum Teil dauerhaft gespeichert und ausgewertet werden – sodass viele Unternehmen gläserne Profile ihrer Nutzer besitzen. Doch die Zeiten haben sich geändert, der Datenschutz ist deutlich stärker in das Bewusstsein der Menschen gerückt und es wird häufig hinterfragt, WER da WELCHE Daten WOFÜR sammelt.

Apple hat mit der Einführung der neuen Datenschutzlabel für Furore gesorgt und präsentiert sich selbst seit einiger Zeit als weißer Ritter des Datenschutzes – was unter anderem Google in Schwierigkeiten gebracht hat. Doch Google muss nicht nur auf die veränderten Bedingungen bei iOS reagieren, sondern auch proaktiv bei Android Änderungen vorantreiben, um in diesem sehr wichtigen Bereich auf Augenhöhe mit dem größten Konkurrenten zu sein.

Laut einem Bloomberg-Bericht soll man derzeit große Änderungen in Android planen, die das Datensammeln und Tracking innerhalb der Android-Apps deutlich einschränken oder für den Nutzer transparenter machen sollen. Aktuell befindet man sich noch in der Planungsphase, könnte aber im Laufe der Android 12-Vorabversionen bereits erste Anpassungen durchführen.









Laut dem Bericht soll Googles Lösung nicht ganz so restriktiv sein wie Apples Umsetzung, aber wohl doch deutlich weiter gehen als bisher. Dazu muss man natürlich sagen, dass Google schon seit einigen Jahren die Daumenschrauben immer stärker anzieht und den Entwicklern Möglichkeiten und Flexibilität nimmt – auch in puncto Datenschutz und Tracking. Den wirklich großen Schritt hat man aber noch nicht gemacht.

Vielleicht ist auch das neue Android 12-Feature zur Traffic-Einschränkung schon ein Teil dieser neuen Bemühungen, es würde zumindest sehr gut dazu passen. Vermutlich wird es aber auch daraus hinauslaufen, dass Apps sehr transparent angeben müssen, welche Daten sammeln und wofür sie diese benutzen – ähnlich zu Apples Lösung. Fraglich allerdings, wer das kontrolliert und ob Googles ohnehin schon überforderte Algorithmen damit nicht endgültig überlastet werden.

Natürlich ist das für Google auch ein zweischneidiges Schwert, denn das Tracking und Datensammeln ist ein Grundpfeiler des Geschäftsmodells. Zwar ist Google seit vielen Jahren sehr transparent, nutzt aber auch immer wieder clevere Formulierungen und Hebelchen, um den Nutzern nicht die ganze Wahrheit direkt vor Augen zu führen. Und wenn die Google-Apps am Ende mit der längsten Tracking-Liste darstehen, die wohl nur von Facebook überboten werden könnte, könnte das einige Nutzer zum Nachdenken anregen.

