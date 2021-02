Wear OS: App-Installation nur noch über den Play Store; Google will Sideloading auf Smartwatches unterbinden

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS steht vor einer ungewissen Zukunft, denn durch die Übernahme von Fitbit dürfte die chronisch vernachlässigte Plattform wohl irgendwann ersetzt werden. Bis es soweit ist, sägt Google weiter am Erfolg und hat nun offenbar gegenüber Entwicklern angekündigt, dass schon in wenigen Wochen das Sideloading unterbunden und nur noch der Weg über den Play Store zugelassen wird.



Google greift bei Android durch: Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass man dem Sideloading den Kampf ansagen wird und dies mit dem bevorstehenden Start von Android 12 noch schärfer umsetzen könnte. Aber das gilt offenbar nicht nur für Smartphones, denn auch auf dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS soll es laut Aussagen eines Entwicklers in Kürze große Änderungen geben, die vielen nicht gefallen werden.

Laut dem Entwickler einiger populärer Wear OS-Apps wird Google schon ab dem 10. März, also in einem Monat, das Sideloading von Apps zu Wear OS unterbinden. Das wurde bisher vor allem dafür genutzt, dass die auf dem verbundenen Smartphone installierten Apps ihre jeweiligen Wear OS-Ableger direkt auf die Smartwatch bringen können. Ein bequemer Weg, der für App-Entwickler die Reichweite steigern und für Nutzer sehr praktisch sein kann. Doch damit ist es bald Schluss.

Google soll ab dem 10. März wohl nur noch den direkten Weg über den Play Store zulassen und das Sideloading unter Wear OS nicht mehr erlauben. Wie das genau umgesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt, dürfte aber wohl schon in wenigen Tagen offiziell angekündigt werden.

So I got an email from Google Play store this morning. It will no longer be possible to install WearOS apps from their equivalent phone apps with effect from 10 March. This means that for users to install WearOS apps from outside the Play Store, they will have to go through hoops such as using ADB over wifi. Most non-technical users won’t bother.

In plain terms, Google is effectively removing the standard method of sideloading WearOS apps and thereby forcing all WearOS apps through the Play Store.