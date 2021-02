Wear OS: Google unterbindet Sideloading – so lassen sich Android-Apps weiterhin ohne Play Store installieren

Google hat dem Sideloading den Kampf angesagt und wird das Installieren von Android-Apps außerhalb des Play Stores schon in wenigen Tagen auch für alle Wear OS-Smartwatches unterbinden. Natürlich gibt es weiterhin Mittel und Wege, die aber nur wenig komfortabel sind. Mit einer neuen App wird das Sideloading vom Smartphone auf die Smartwatch nun sehr einfach und sogar komfortabler als zuvor gestaltet.



Google scheint seit Jahren kein großes Interesse an Wear OS zu haben, macht es den Nutzern aber nun dennoch deutlich schwerer als bisher, Apps außerhalb des Play Store auf die Smartwatches zu laden. Die vollständige Einschränkung des Sideloading greift ab 10. März, also schon in wenigen Tagen, und lässt sich nur per ADB umgehen. Das ist für Entwickler kein großes Problem, für Endnutzer aber eher weniger geeignet.

Eine neue Android-App macht es nun möglich, das Sideloading wieder zu verwenden. Dafür ist keine Anpassung bei der Smartwatch notwendig, denn die App bringt ihren eigenen ADB-Client mit und baut somit einfach nur eine ADB-Verbindung zwischen Smartphone und Smartwatch auf. Dadurch lassen sich die APK-Dateien vom Smartphone auf die Smartwatch übertragen und direkt vom Smartphone aus installieren. Die gesamte Bedienung erfolgt am Smartphone, während auf der smarten Uhr der Fortschritt beobachtet werden kann.

Das ist ein etwas aufwändiger Weg, der für den Endnutzer aber schlussendlich kaum sichtbar ist. Zwar muss eine ADB-Verbindung hergestellt werden, aber das geschieht durch vorab ausgefüllte Eingabefelder, sodass man fast von einer Automatisierung sprechen kann. Schaut euch dazu das folgende Video an.









Die App kann aber nicht nur APK-Dateien vom Smartphone auf die Smartwatch schieben, sondern auch das alte Verhalten wiederherstellen: Wear Installer ist dazu in der Lage, die APK-Versionen für Smartwatches aus den Apps zu extrahieren, die auf dem Smartphone installiert sind. Dadurch könnt ihr sehr leicht auswählen, welche der kompatiblen Apps auf die Uhr übertragen und installiert werden sollen. Auch das ist im obigen Video sehr ausführlich zu sehen.

Weil Google eine solche App nicht im Play Store dulden würde, müsst ihr diese wiederum einmalig per Sideloading auf euer Smartphone bringen. So lange das noch problemlos möglich ist, sollte das keine große Hürde sein. Probiert es einfach einmal aus, die App ist vollkommen kostenlos und werbefrei. Es ist einfach nur ein simples Tool, mit dem der Entwickler der Community helfen möchte.

» Wear Installer Download

[XDA Developers]















