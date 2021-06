Samsung Galaxy Watch 4: Die erste Smartwatch mit Googles neuem Wear OS- YouTube-Livestream ab 19:15

Google hat vor wenigen Wochen den großen Wear OS-Neustart angekündigt und schon heute Abend könnte Samsung diesen mit der Präsentation der Samsung Galaxy Watch 4 einleiten. Über die neue Smartwatch ist in den letzten Tagen schon sehr viel bekannt geworden und heute Abend soll sie aller Voraussicht nach auf dem Galaxy MWC Virtual Event ab 19:15 Uhr vorgestellt werden. Die Veranstaltung wird Live bei YouTube im Livestream übertragen.



Google wird dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS in enger Zusammenarbeit mit Samsung einen großen Neustart spendieren, über den im Detail bisher noch nicht viel bekannt ist. Bekannt ist allerdings, dass die neue Samsung Galaxy Watch 4 auf dieses Betriebssystem setzen und sich Samsung von der eigenen Plattform Tizen verabschieden wird. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird Samsung diese neue Smartwatch heute Abend präsentieren oder zumindest sehr umfangreiche Einblicke geben.

Das Unternehmen lädt zu “Galaxy MWC Virtual Event”, auf dem sich alles um das Thema Smartwatch, Internet of Things und Sicherheit drehen wird. Alle drei Themen könnten beim neuen Wear OS Hand in Hand gehen und es ist gut möglich, dass auch Google auf der virtuellen Veranstaltung vertreten sein wird und tiefere Einblicke in das neue Wear OS geben könnte. Zum genauen Ablauf und einem möglichen Zeitplan ist allerdings bislang noch nichts bekannt.

Doch egal, ob heute Abend nun eine Smartwatch, ein neues Betriebssystem oder die Power aus beidem vorgestellt wird – das Event könnte sehr interessant sein und wer Zeit hat, kann einschalten. Das Ganze beginnt um 19:15 Uhr deutscher Zeit und kann Live auf dem YouTube-Kanal von Samsung verfolgt werden.









Aktuell steht der Livestream noch nicht zur Verfügung, sobald er verfügbar ist, werden wir ihn hier im Artikel nachreichen. Der Livestream sollte auf diesem YouTube-Kanal bereitstehen.

Wer sich vorab über die neue Smartwatch informieren möchte, findet zahlreiche Pressebilder sowie Informationen im folgenden Artikel: Das ist die neue Samsung Galaxy Watch 4. Sicherlich ist noch die eine oder andere Überraschung zu erwarten und wir dürfen gespannt sein, ob dieser Abend wirklich das dringend benötigte WOW hervorrufen wird – sowohl in puncto Ausstattung, als auch dem neuen Betriebssystem sowie natürlich dem Preis.

