Google Kamera: Update bringt neue Nachtsicht- & Blitz-Einstellungen auf die Pixel-Smartphones (Video)

Die Google Kamera gehört zu den Standard-Apps auf den Pixel-Smartphones und wird mit jeder neuen Generation mit einigen zusätzlichen Features ausgestattet – so wie vor einiger Zeit die Nachtsichtfunktion. Diese aktiviert sich je nach Lichteinfall automatisch, was längst nicht allen Nutzern gefällt. Ein Update der Kamera-App ermöglicht nun die permanente Deaktivierung sowie eine neue Auswahl für den Kamerablitz.



Mit den ersten Pixel-Generationen hat sich Google selbst auf den Thron der Smartphone-Kameras befördert, doch mittlerweile hat man trotz so anfänglich beeindruckender Features wie Night Sight den Anschluss verloren. Dazu kommt vielleicht auch, dass man die Nutzer immer wieder Zwangsbeglückt und die Algorithmen entscheiden lässt, wann sich die Nachtsicht aktivieren soll und wann nicht. Algorithmen entscheiden zu lassen ist bekanntlich nicht immer die beste Idee.

Nachtsichtfunktion lässt sich dauerhaft deaktivieren

Bisher ließ sich die Nachtsicht-Funktion über einen eingeblendeten Info-Chip deaktivieren, der bei dunklen Verhältnissen sichtbar wird. Allerdings galt dies nur für die aktuelle Kamera-Sitzung und wurde direkt nach dem Schließen der App wieder vergessen. Das hat sich nun geändert, denn eine einmal vorgenommene Einstellung wird nun dauerhaft gespeichert und auch beim nächsten Mal entsprechend deaktiviert oder aktiviert – je nachdem, was zuvor eingestellt wurde.









Neue Optionen für den Kamerablitz

Auch in einem verwandten Bereich gab es ein Update, nämlich bei den Einstellungen für den Kamerablitz. Dieser besitzt nun unter dem neuen Titel “Mehr Licht” drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die den Blitz aktivieren oder deaktivieren und alternativ auch die Nachtsicht dazuschalten können. In folgender Liste seht ihr, welche Einstellung was bewirkt:

Blitz: Nachtsicht deaktiviert

Nachtsicht: Blitz deaktiviert

Aus: Blitz und Nachtsicht deaktiviert

Das Update auf die Version 8.1.200.352609439 wird ab sofort ausgerollt und sollte im Laufe der nächsten Tage auf allen Pixel-Smartphones ankommen, die über die automatische Nachtsicht verfügen.















