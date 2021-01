Google Fotos: Kostenloses Google One Probe-Abo kommt; noch mehr Features hinter der Bezahlschranke?

In wenigen Monaten wird Google Fotos den kostenlosen Speicherplatz für alle Nutzer einstellen und sie dazu zwingen, das automatische Backup zu deaktivieren oder zusätzlichen Speicherplatz bei Google One zu kaufen. Um die Nutzer von den Vorteilen der Abo-Plattform zu überzeugen, wird es innerhalb der Fotos-App schon bald kostenlose Probemonate geben. Das deutet darauf hin, dass Google Fotos noch stärker beschnitten wird.



Die Abo-Plattform Google One wurde vor einigen Jahren geschaffen, um den Nutzern nicht nur zusätzlichen Speicherplatz für Google Fotos, Google Drive und GMail zu verkaufen, sondern im Rahmen der Laufzeit auch einige weitere Vorteile zu bieten. Diese wurden in den letzten Monaten stark ausgebaut und erst im November wurde erstmals ein bis dato kostenloses Feature von Google Fotos hinter die Bezahlschranke verfrachtet und nur exklusiv für Google One-Nutzer angeboten.

Weil der kostenlose Speicherplatz bei Google Fotos schon im Juni dieses Jahres ausläuft, möchte man die Nutzer nun von den Vorteilen von Google One überzeugen und arbeitet an der Möglichkeit, Probe-Abos direkt aus der Android-App heraus anzubieten und abzuschließen. Ein Teardown der Android-App enthält unter anderem die folgenden Texte:

By upgrading to Google One plan, you agree to the Google One Terms of Service and the trial Terms and Conditions. Note: The Google Privacy Policy describes how data is handled for this service.

Start free trial

{count, plural, =1{{storage_amount} trial for # month} other{{storage_amount} trial for # months}}