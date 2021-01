Android 12: Google will Speicherplatz sparen und wenig genutzte Apps künftig in den Winterschlaf schicken

Google wird voraussichtlich schon im Februar die erste Developer Preview von Android 12 vorstellen und damit das jährliche neue Kapitel des Betriebssystems öffnen. Jetzt ist in den AOSP-Quellcodes ein neues Feature entdeckt worden, das wohl in Android 12 enthalten sein wird und potenziell viel Speicherplatz einsparen könnte: Ungenutzte Apps sollen sich in einen Winterschlaf legen lassen.



Während die meisten Smartphone-Hersteller noch damit beschäftigt sind, das Update auf Android 11 vorzubereiten und auszurollen, ist Google schon längst einen Schritt weiter: Android 12 steht vor der Tür und wird natürlich auch in diesem Jahr wieder viele neue Features mitbringen, die die Nutzung des Smartphones optimieren sollen – auch in puncto Speicherverbrauch. Ein neues Feature soll dafür sorgen, dass Apps in einen Hibernate-Modus (=Winterschlaf) gelegt werden können.

Was das genau bedeutet, geht aus den bisher verfügbaren Informationen leider nicht hervor. Einzig das Ziel dieses Features ist bekannt, nämlich Speicherplatz auf dem Smartphone freizugeben. Dazu sollen die Apps Speicher-optimiert werden. Möglicherweise könnte diese dadurch erreicht werden, dass die Apps bis auf einige Meta-Informationen deinstalliert werden und bei erneuter Nutzung wieder heruntergeladen oder eventuell gestreamt werden können. Entsprechende Funktionen und Testläufe gibt es seit Jahren.

Natürlich könnte es sich auch um eine Komprimierung der Daten handeln, allerdings wird das wohl nicht so viel Speicherplatz freigeben können, dass man dafür ein eigenes Betriebssystem-Feature entwickeln muss. Wie dieser Modus ausgelöst werden soll und ob Nutzer darin eingreifen können, ist noch nicht bekannt.

