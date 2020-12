Wear OS: Die neue OnePlus Watch kommt – OnePlus-CEO hat die Smartwatch nun offiziell angekündigt

Seit Monaten geistert die ominöse OnePlus Watch durch die Tech-Medien und lässt viele Fragen offen: Kommt sie mit Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS oder setzt OnePlus auf eine eigene Lösung? Welches Design wird sie haben und erscheint das Handgelenk-Gadget überhaupt? Zumindest Letztes ist nun hochoffiziell beantwortet worden: Der OnePlus-Gründer hat die OnePlus Watch nun für Anfang 2021 angekündigt.



Seit dem vergangenen Jahr sind einige bekannte Smartphone-Hersteller in den Smartwatch-Markt eingestiegen und haben dafür häufig auf Googles Betriebssystem Wear OS gesetzt, das aber dennoch nach wie vor in der Nische steckt. Mit OnePlus steht der nächste prominente Hersteller kurz vor dem Release einer Smartwatch, bei dem aber nach wie vor nicht geklärt ist, ob das Unternehmen nun auf Wear OS setzt oder nicht. Die ganze Entwicklung dazu findet ihr in diesem Artikel.

Pete Lau hat nun auf Twitter verkündet, dass die OnePlus Smartwatch tatsächlich in Entwicklung ist und Anfang 2021 vorgestellt wird. Mehr Details hat er leider nicht verraten, sodass die Wear OS-Frage und auch ein engerer Zeitraum für die Präsentation unklar bleibt. Wir dürfen also weiter gespannt und können dann vielleicht in Kürze mit den ersten Leaks rechnen, die natürlich auch bei OnePlus und den Smartwatches nicht ausbleiben werden.

» Kein Wear OS: Die neue OnePlus Watch wird nicht auf Googles Smartwatch-Betriebssystem setzen (Bericht)















