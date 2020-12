Huawei: Das ist Harmony OS – neues Smartphone-Betriebssystem soll Googles Android ersetzen (Videos)

Die Zusammenarbeit zwischen Google und Huawei liegt seit über 18 Monaten auf Eis und wird in absehbarer Zukunft wohl auch nicht mehr aufgenommen – möglicherweise nicht nur wegen der äußeren Umstände. Nun hat der Smartphone-Hersteller das vor langer Zeit angekündigte Betriebssystem Harmony OS erstmals auf Smartphones präsentiert und zeigt damit, wie man sich die Zukunft von Android auf den eigenen Geräten vorstellt.



Die globalen Marktanteile von Huawei außerhalb Chinas sinken immer weiter, denn viele Menschen möchten kein Smartphone ohne Google-Dienste. Weil man diese nicht vollständig ersetzen kann, hat das Unternehmen schon vor langer Zeit – noch vor dem US-Bann – das Projekt Harmony OS in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich um ein angepasstes Android, das zwar das Grundproblem des Unternehmens nicht löst, aber die Chance einer vereinheitlichten Plattform über alle Huawei-Produkte hinweg nutzen soll.

Harmony OS basiert auf Android und bringt gleichzeitig die EMUI-Oberfläche mit, sodass Harmony praktisch nicht von Googles Android zu unterscheiden ist. Natürlich kann man die Notwendigkeit dieses Betriebssystems in Frage stellen, denn bekanntlich kann Huawei die AOSP-Variante weiterhin verwenden und tut dies bei aktuellen Smartphones auch. Huawei bräuchte einen Play Store- und Google Apps-Ersatz, der dann auch eine hohe Akzeptanz genießen kann. Die Ersatz(e) sind bereits da, sind außerhalb Chinas aber kaum nutzbar.

Schaut euch die folgenden Videos an, in denen Harmony OS bereits auf Smartphones im Einsatz zu sehen ist. Wer möchte, kann sich auch jetzt schon an dem Projekt beteiligen und das Betriebssystem ausprobieren. Dafür muss nur dieses Formular ausgefüllt werden – sofern ihr dazu aufgrund der Sprachbarriere in der Lage seid. Grundsätzlich funktioniert das auch in Europa.

















Wir dürfen gespannt sein, ob sich daraus eines Tages ein Projekt entwickeln wird, das auch hierzulande Relevanz haben wird. Bisher ist Huawei in Europa vor allem im Smartphone, Tablet und Smartwatch-Bereich aktiv. Harmony OS hingegen soll eine Plattform für das gesamte Ökosystem sein und ein Internet of Things innerhalb des Huawei-Portfolios aufbauen. Für mich klingt das stark nach einem Projekt wie Fuchsia, bei dem Huawei aber eher das Problem hat, Partner zu finden, die ihre Hardware mit der Plattform eines Konkurrenten ausstatten würden.

Praktischerweise hat Google ein ähnliches Projekt mit Android Things gerade erst eingestellt.

» Android Things: Google zieht den Stecker – die Internet of Things & Smart Home-Plattform wird eingestellt

