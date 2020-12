Google Chrome OS: Das Betriebssystem kommt nun auf PCs – Google setzt auf Neverwares CloudReady OS

Googles Betriebssystem Chrome OS lässt sich normalerweise nur in Verbindung mit einem Chromebook oder Chromebook Tablet verwenden, die eine ähnliche Einheit wie Mac OS und Mac oder Windows und der PC bilden. Nun hat Google angekündigt, dass man das Betriebssystem Chrome OS auf viele weitere Geräte bringen möchte und dabei vor allem ältere PCs im Auge hat. Zur Unterstützung dieser Pläne wurde das Unternehmen Neverware übernommen.



Die ersten Chromebook-Generationen haben sich dadurch ausgezeichnet, mit einer recht kleinen Zahl auf dem Preisschild in den Handel zu kommen und dennoch eine starke Leistung zu bieten. Das war sowohl durch Einsparung der OS-Lizenzkosten sowie durch vergleichsweise schwächere Hardware möglich. Dieses Grundkonzept gilt noch heute, doch mittlerweile sind auch viele Chromebooks in höheren Sphären und stärker ausgestattet, um Android- oder gar Windows-Apps ausführen zu können.

Das Unternehmen Neverware bietet mit CloudReady OS die Möglichkeit, älteren PCs neues Leben einzuhauchen, in dem diese mit Chrome OS betrieben werden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Googles Chrome OS, sondern um einen Fork mit sehr ähnlicher Ausstattung. Weil das offenbar ein lohnendes Geschäftsmodell ist und Google darin eine Chance zur weiteren Verbreitung sieht, hat man das Unternehmen nun für einen nicht näher genannten Betrag übernommen.

Over the long term CloudReady will become an official Chrome OS offering, and existing customers will be upgraded seamlessly as that happens.

As CloudReady becomes an official Chrome OS offering, you can expect the release mechanics to fall in line with official Chrome OS releases.