Funkloch-Karte: Der Connect Mobilfunk-Netztest 2020 offenbart die Qualität und Rankings der deutschen Netze

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und die großen Mobilfunkbetreiber waren hoffentlich wieder fleißig und haben ihre Netze in den letzten 12 Monaten weiter ausgebaut, um mit den steigenden Anforderungen Schrittzuhalten. Genau das wollen die großen Netztests herausfinden, die in diesen Tagen durchgeführt und veröffentlicht worden sind. Nun wurde der Connect Mobilfunk-Netztest für Deutschland, Österreich und die Schweiz veröffentlicht, der sehr positive Ergebnisse zu berichten weiß.



Das mobile Web hat sich durch die Verbreitung des Smartphones von einem Luxus zum absoluten Standard entwickelt und hat das stationäre Internet in den eigenen Vier Wänden längst abgelöst. Dementsprechend sollte das Mobilfunknetz natürlich auch entwickelt sein und Themen wie Funklöcher, schlechter Empfang, niedrige Geschwindigkeiten und so weiter längst Geschichte sein. Aber wie sich immer wieder zeigt, ist genau das Gegenteil der Fall. Aber immerhin geht die Entwicklung langsam in die richtige Richtung.

Vor wenigen Tagen haben wir euch die Ergebnisse des Chip-Netztest gezeigt und heute legen wir mit dem Mobilfunk-Netztest von Connect nach, die diesen bereits zum 27. mal durchgeführt haben und damit als das Urgestein in diesem Bereich gelten. Den Anfang machte man in einer Zeit, in der das mobile Internet praktisch überhaupt keine Rolle gespielt hat und man schon froh sein konnte, einen vernünftigen Sprachanruf führen zu können.

Connect hat die Netze in Deutschland, Österreich und Schweiz sehr ausführlich unter die Lupe genommen und am Ende jeweils eine Rangliste mit den wichtigsten Messergebnissen und Platzierungen veröffentlicht. Über die Messverfahren kann man streiten und vielleicht auch über die angelegte Skala, denn insgesamt gibt es trotz zum Teil sehr unterschiedlicher Werte nur Ergebnisse aus den Kategorien “Sehr gut” und sogar “Überragend”. Ob man das glauben mag, ist Ansichtssache.

Ich möchte an dieser Stelle gar nicht zu viel vorgreifen und präsentiere einfach nur die Ergebnisse aus den drei Ländern. Wer mehr über die Details, das Messverfahren und die Entwicklung im Vergleich zu den Vorjahren wissen möchte, findet diese Informationen jeweils unter den verlinkten Artikeln auf der Connect-Webseite.









Netztest Deutschland

Telekom (Sehr gut) Vodafone (Sehr gut) Telefonica (Sehr gut)

» Testergebnisse für Deutschland

Netztest Österreich

Magenta (Überragend) A1 (Sehr gut) Hutchinson 3 (Sehr gut)

» Testergebnisse für Österreich









Netztest Schweiz

Swisscom (Überragend) Sunrise (Überragend) Salt (Sehr gut)

» Testergebnisse für die Schweiz















