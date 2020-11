Stadia: Starterpaket Premiere Edition inkl. Chromecast Ultra jetzt Gratis für viele YouTube Premium-Abonnenten

Googles Spieleplattform Stadia feiert den ersten Geburtstag und hat gestern Abend auch in Deutschland eine ganz besondere Aktion gestartet, die bei vielen Nutzern für große Freude und Begehrlichkeiten sorgen dürfte: Viele Abonnenten von YouTube Premium erhalten jetzt das Starterset Premiere Edition vollkommen Gratis und können damit knapp 100 Euro sparen. Der darin enthaltene Chromecast Ultra sorgt für zusätzliche Freude.



Abonnent einer Google-Plattform zu sein, kann sehr lohnend sein – wenn man im richtigen Land lebt. Immer wieder könne sich Abonnenten von Google One oder YouTube Premium über Geschenke oder Vorteile freuen – und nun ist es wieder soweit. Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass das Stadia Starterpaket Premiere Edition den YouTube Premium-Abonnenten kostenfrei angeboten werden soll – und es hat sich wenig überraschend bewahrheitet. Die einzigen Gebühren die anfallen, sind die Versandkosten im Google Store.

In der vergangenen Woche galt diese Aktion nur in den USA und war auch dort ein großer Renner, der schnell vergriffen war – ihr solltet euch also trotz Erfüllung der Voraussetzungen nicht zu lange Zeit lassen. In den USA war es die einzige Voraussetzung, dass spätestens am 6. November 2020 ein YouTube Premium-Abo bestanden hat. Hierzulande sieht das allerdings etwas anders aus, denn es haben Nutzer ganz unterschiedlicher Konstellationen Vollzug gemeldet und konnten das Paket teilweise sogar mehrfach im Rahmen eines Familien-Abos bestellen.

Manche Nutzer befinden sich seit einigen Wochen in der kostenlose Testphase und konnten es nicht bestellen. Wieder andere haben aufgrund der ersten Gerüchte YouTube Premium abonniert und konnten nun auch das Starterpaket mitnehmen. Andere berichten, dass sie für alle Mitglieder von Googles Familien-Plattform ein Starterpaket bestellen konnten (im besten Falle also bis zu sechs Pakete = ~600 Euro!)

Auf obigem Screenshot seht ihr die Angebotsseite, über die ihr auf den unterschiedlichsten Wegen informiert werden könnt – Benachrichtigung in der App, per E-Mail oder auf sonstigen Wegen. Am einfachsten ist es aber, wenn ihr einfach auf diesen Link klickt: KLICK. Dort solltet ihr nach dem Befolgen der Anweisungen einen Gutschein für den Google Store erhalten, über den das Stadia Starterpaket dann kostenfrei bezogen werden kann. Versandkosten fallen allerdings an.

Und auch wenn es nicht funktionieren sollte, würde ich an der Stelle der interessierten Nutzer nun zumindest mit dem Kauf eines Stadia Starterpakets warten. Derzeit geht man davon aus, dass Google in Kürze ein neues Starterpaket vorstellt und das alte nun auf diesem Wege verscherbeln möchte. Aber den Chromecast Ultra kann man natürlich immer gerne mitnehmen 🙂

