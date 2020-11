Google Store: Das sind die Aktionen zum Black Friday 2020; Smart Home Hardware & Stadia werden reduziert

Der Black Friday steht vor der Tür und wird bei vielen Händlern auch in diesem Jahr wieder starke Aktionen bringen – natürlich auch im Google Store. Jetzt hat der Google Store verraten, auf welche Aktionen rund um die Google-Hardware sich die deutschen Nutzer freuen dürfen. Es beginnt bereits am kommenden Montag und umfasst hauptsächlich Smart Home-Hardware sowie das Stadia Starterpaket.



Bei Google beginnt der Black Friday wieder einmal etwas früher – nämlich bereits am 23. November. Und so verkündet man dann auch Google-typisch sehr selbstbewusst, dass der Black Friday am 23. November ist. Einem Montag. Wie dem auch sei, auf der Startseite des Google Store sind schon jetzt die ersten Produkte zu sehen, die dann am Black Monday Friday günstiger zu haben sind. Schaut euch einfach die folgenden vier Aktionen an.

Leider ist auch hier Google-typisch mal wieder nicht mehr zu erfahren, denn der Klick auf “Weitere Informationen” führt nur zur Produktseite, aber nicht zu den Angebotsdetails. Das einzige Detail, das aktuell bekannt ist, sind 53 Rabatt beim Kauf eines Pakets bestehend aus Nest Wifi Router sowie einem Zugangspunkt. Sobald es weitere Details zu den Aktionen gibt, werden wir euch natürlich darüber informieren.

Rabatte auf die Pixel-Smartphones oder Chromecast sind derzeit nicht in Sicht, dürften aber sicherlich folgen.

» Stadia: Starterpaket Premiere Edition inkl. Chromecast Ultra jetzt Gratis für viele YouTube Premium-Abonnenten















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren