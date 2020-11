Android Auto: Google Assistant-Aktionen lassen sich zukünftig auf dem Homescreen ablegen (Screenshots)

An der Oberfläche von Googles Infotainment-Plattform Android Auto stehen größere Änderungen an, auf die viele Nutzer schon seit langer Zeit gewartet haben dürften. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich schon sehr bald das Hintergrundbild anpassen lassen wird und nun ist bei einem Teardown die Möglichkeit aufgetaucht, Verknüpfungen zu einzelnen Google Assistant-Befehlen auf dem Homescreen abzulegen. Auf Screenshots ist das bereits zu sehen.



Android Auto dürfte auf dem Smartphone schon bald durch den Driving Mode ersetzt werden, an dem sowohl der Google Assistant als auch Google Maps und vielleicht weitere Apps beteiligt sein werden. Aber auch auf dem Auto-Display wird sich in Sachen Google Assistant schon bald etwas tun, denn der Homescreen wird nicht nur Apps starten können, sondern deutlich flexibler werden – mit den Google Assistant Actions.

Ein Teardown der App sowie eine interne Aktivierung hat ergeben, dass sich Verknüpfungen zu speziellen Google Assistant-Befehlen auf dem Homescreen von Android Auto ablegen lassen sollen. Auf den unten eingebundenen Screenshots ist der Einrichtungsprozess bereits zu sehen, der zwar nicht unbedingt komfortabel wirkt, aber dafür funktionell wohl schon das tut, was man als Nutzer erwartet: Es muss lediglich das gewünschte Kommando in Textform eingegeben und ein Icon ausgewählt werden. Anschließend hinzufügen und schon sollte das jeweilige Icon auf dem Homescreen zu finden sein.

Die Rede ist eindeutig von den “Assistant Actions”, die man vom Smartphone schon seit sehr langer Zeit kennt. Wie sehr diese Aktionen begrenzt sein werden, denn Google hat bei Android Auto bekanntlich sehr strenge Regeln, lässt sich in der aktuellen Umsetzung noch nicht feststellen. Schaut euch die folgenden Screenshots an.









Die Umsetzung dieses neuen Features sieht noch recht experimentell aus, denn in der Form wird man es eher nicht auf die Masse der Nutzer loslassen. Dass der vollständige Befehl per Text eingegeben werden muss, wird bis vor dem Start wohl durch einen Mikrofon-Button ersetzt oder ergänzt werden. Die Icon-Auswahl in Textform ist ebenfalls nicht unbedingt das, was man bis zum Ende belassen sollte. Dazu dann vielleicht noch die Möglichkeit, die Verknüpfung mit einem griffigen kurzen Titel zu beschriften.

Auffällig ist, dass diese Einstellungen nach der alten Android Auto-App aussehen und sich nicht mit dem Design der neuen Android Auto-Einstellungen decken. Gut möglich, dass das eine ältere Testoberfläche ist, die entweder vollständig ersetzt oder auch niemals freigeschaltet wird. Unklar bleibt auch, ob das hinzugefügte Icon direkt im Launcher erscheint oder sich an anderer Stelle rund um das Assistant-Mikrofon platzieren wird.

» Android Auto: Das sind die neuen Hintergrundbilder auf Googles Infotainment-Plattform – Rollout beginnt bald















