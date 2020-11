Android Auto: Das sind die neuen Hintergrundbilder auf Googles Infotainment-Plattform – Rollout beginnt bald

Google hat mit Android Auto eine komfortable Möglichkeit geschaffen, die wichtigsten Smartphone-Apps direkt auf dem Infotainment-Display im Fahrzeug verwenden zu können und legt in den letzten Monaten mit immer neuen Features nach. Jetzt wurde bekannt, dass sich schon bald das Hintergrundbild anpassen lässt. Heute zeigen wir euch, aus welchen Hintergrundbildern ihr in Zukunft wählen könnt.



Android Auto bot lange Zeit kaum Möglichkeiten, um die Oberfläche der Plattform auf dem Display im Auto anzupassen – aber das hat sich in den letzten Monaten geändert. Mittlerweile lassen sich Apps ausblenden, die Reihenfolge festlegen und der ganze Spaß sogar auf dem Display erledigen, ohne das Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Doch an dieser Stelle hört es mit den visuellen Anpassungen dann auch schon wieder auf.

In Kürze wird Android Auto die Möglichkeit bieten, das Hintergrundbild auszutauschen – gegen eines von sechs weiteren Wallpapern, die Googles Designer bereitstellen. Vermutlich wird es im ersten Schritt keine Möglichkeit geben, ein eigenes Bild als Hintergrund festzulegen. Dass sich das in Zukunft ändert, glaube ich persönlich nicht, denn man wird wohl mit dem Sicherheitsgedanken argumentieren, dass alles stets gut sichtbar bleiben muss.

Wer sich schon einmal darauf einstellen und vielleicht ein Bild auswählen möchte, findet hier nun alle sechs Hintergrundbilder, die schon bald innerhalb von Android Auto angeboten werden. Sie sehen allesamt schick aus, folgen aber natürlich einem unaufgeregten und auch eher düsterem Design.









Android Auto Wallpaper









Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis diese Wallpaper bei den ersten Nutzern auftauchen. Schon jetzt konnte das Feature von Bastlern aktiviert werden, die allerdings nur bis zur Auswahl kamen, das Bild selbst aber noch nicht festlegen konnten. Ein Update im Laufe der nächsten Wochen halte ich für sehr wahrscheinlich.

