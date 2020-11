Smart Home: Google wird Chromecast und Nest Audio Smart Speaker zu einem Heimkinosystem verknüpfen

Google hat vor einigen Wochen viele neue Produkte vorgestellt, die das Smart Home-Portfolio in die nächste Generation bringen und jeweils große Schritte gemacht haben. Aber Google ruht sich nicht auf diesen Produkten aus, sondern wird weitere Verbesserungen per Software-Update vornehmen. Jetzt hat das Unternehmen verraten, dass man an einem Heimkinosystem bestehend aus Nest Audio und Google Chromecast arbeitet.



Google-Produkte spielen je nach Kategorie und Region eine große Rolle im Smart Home der Nutzer. Gerade erst hat das Unternehmen mit dem Nest Audio endlich einen starken Nachfolger für den Google Home Smart Speaker vorgestellt und mit dem neuen hinter dem Fernseher platzierten Dongle Google Chromecast mit Google TV hat man sich hinter dem Fernseher völlig neu aufgestellt.

Schon seit einiger Zeit gibt es Spekulationen darüber, dass Google die bisher streng voneinander getrennten Produkte zusammenführen könnte, zumindest durch eine Software-Brücke – und das wurde nun offiziell bestätigt. Im Zuge der Apple HomePod Reviews wurde mitgeteilt, dass man an einer Nest Audio-Chromecast Integration arbeitet. Das war dann auch schon alles, es gibt keinerlei weitere Details zu dieser kommenden Gruppierung. Es scheint aber sehr klar zu sein, dass daraus ein Heimkinosystem entstehen wird. Chromecast liefert das Bild und Nest Audio sowie möglicherweise weitere Google Smart Speaker den Ton.

Wann es soweit ist, wurde leider nicht verraten. Es ist davon auszugehen, dass das Ganze lediglich ein Software- oder Plattform-Update benötigt. Ich halte es für gut möglich, dass es noch vor Weihnachten soweit sein wird und beide Produkte eventuell in Kürze auch im Bundle verkauft werden.

