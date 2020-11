Google geht der Speicherplatz aus: Fotos, Drive & GMail sind zu erfolgreich – 4,3 Millionen Gigabyte pro Tag!

Schluss mit Gratis! Google zieht die Daumenschrauben an und hat große Änderungen bei Google Drive und Google Fotos angekündigt, sowie eine automatische Datenlöschung angekündigt, die schon bald greifen sollen. Dabei dreht es sich vor allem darum, dass dem Unternehmen langsam aber sicher der Speicherplatz ausgeht. Die veröffentlichten Zahlen zeigen, dass von gigantischen Datenmengen die Rede ist.



Kann man sich als Unternehmen etwas Besseres wünschen, als mehr Kunden als erwartet zu erreichen und die geplanten Zahlen weit zu überschreiten? Eigentlich nicht, aber wenn man den Nutzern einen Großteil des Angebots kostenlos zur Verfügung stellt, ist das natürlich problematisch – und genau das ist bei Google der Fall. Zwischen den Zeilen der englischsprachigen Ankündigung zur Einschränkung des kostenlosen Speicherplatzes kann man herauslesen, dass Google Fotos und Google Drive erfolgreicher sind als geplant. Zu erfolgreich?

Over the past decade, Gmail, Google Drive and Google Photos have helped billions of people securely store and manage their emails, documents, photos, videos and more. Today, people are uploading more content than ever before—in fact, more than 4.3 million GB are added across Gmail, Drive and Photos every day.

To continue providing everyone with a great storage experience and to keep pace with the growing demand, we’re announcing important upcoming storage changes to your Google Account.