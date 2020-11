Stadia: Starterpaket Premiere Edition inkl. Chromecast Ultra kostenlos für viele YouTube Premium-Abonnenten

Googles Spieleplattform Stadia feiert den ersten Geburtstag und startet nun auch in Deutschland eine ganz besondere Aktion, die bei vielen Nutzern für große Freude sorgen dürfte: Abonnenten von YouTube Premium erhalten ab heute das Starterset Premiere Edition vollkommen Gratis und können damit knapp 100 Euro sparen. Der darin enthaltene Chromecast Ultra sorgt für zusätzliche Freude.



Abonnent einer Google-Plattform zu sein, kann sehr lohnend sein – wenn man im richtigen Land lebt. Immer wieder könne sich Abonnenten von Google One oder YouTube Premium über Geschenke oder Vorteile freuen – und nun ist es wieder soweit. Laut dem Google-Support erhalten ab heute, 16. November, Abonnenten von YouTube Premium die Möglichkeit, sich das Stadia Starterpaket Premiere Edition im Wert von knapp 100 Euro kostenlos zu sichern. Dafür gibt es einen Gutschein für den Google Store, über den dieses dann kostenfrei (ohne Versand) bestellt werden kann.

In der vergangenen Woche galt diese Aktion nur in den USA, aber ab heute ist sie laut mehreren Aussagen des Supports auch in Deutschland und einigen weiteren europäischen Ländern nutzbar. In den USA war es die einzige Voraussetzung, dass spätestens am 6. November 2020 ein YouTube Premium-Abo bestanden hat. Gut möglich, dass dieses Datum hierzulande angepasst wird. Der Start wird erst für den Laufe des Nachmittags erwartet. Sobald die ersten Nutzer Vollzug melden bzw. die Bedingungen für die Aktion bekannt sind, wird dieser Artikel aktualisiert.

Und auch wenn es nicht funktionieren sollte, würde ich an der Stelle der interessierten Nutzer nun zumindest mit dem Kauf eines Stadia Starterpakets warten. Derzeit geht man davon aus, dass Google in Kürze ein neues Starterpaket vorstellt und das alte nun auf diesem Wege verscherbeln möchte. Aber den Chromecast Ultra kann man natürlich immer gerne mitnehmen 🙂

» Gratis-Aktionen bei Google: Bose-Kopfhörer bei Pixel-Kauf & Stadia Starterpaket für YouTube Premium-Nutzer

[Mydealz]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren