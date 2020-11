Stadia: Neue Chrome-Erweiterung optimiert Googles Spieleplattform – mehr Übersicht, Codec-Wahl & mehr

Google hat die Spieleplattform Stadia in den letzten Monaten stark ausgebaut und nicht nur zahlreiche neue Spiele zum Cloud-Gaming gebracht, sondern auch am Funktionsumfang der Plattform geschraubt. Wem das noch nicht ausreicht, kann sich nun mit einer neuen kostenlosen Chrome-Extension behelfen, die die Darstellung im Store optimiert, einen einfachen Codec-Wechsel ermöglicht und einige weitere Vorteile bringt.



Stadia feiert in diesen Tagen den ersten Geburtstag und hat sich in den letzten 12 Monaten an vielen Stellen stark weiterentwickelt. Erst vor wenigen Tagen wurden die neuen Stadia-Profile eingeführt, die der Browseransicht etwas mehr Relevanz geben. Mit einer brandneuen kostenlosen Chrome-Erweiterung lässt sich die Oberfläche im Browser nun weiter optimieren und auch an der technischen Umsetzung kann die eine oder andere Stellschraube gedreht werden.

Mit Stadia Enhanced habt ihr die Möglichkeit, die Gitter-Ansicht der Spielebibliothek bei Stadia auf eine deutlich angenehmere Größere umzustellen. Statt wie bisher nur zwei Spalten, könnt ihr so bis zu sechs Spalten verwenden und viele weitere Titel auf einen Blick sehen. Eine simple Änderung mit großer Wirkung, wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt. Der Grund für das Zwei-Spalten-Layout liegt darin, dass Stadia zu Beginn nur über 19 Titel verfügte. Das hat sich mittlerweile geändert, sodass die erweiterte Ansicht nun sinnvoller ist.









Aber auch der zu verwendende Codec lässt sich mit der Erweiterung auswählen, es gibt ein neues Suchfeld im Store und einiges mehr. Hier alle Verbesserungen auf einen Blick:

• Set VP9 or H264 as the preferred codec.

• Enable 2K & 4K (requires GPU with support for VP9 decoding).

• Stream Monitor (Displays frame/package loss among other things), via the group menu.

• Changeable library size on the home screen, toggle between 2 up to 6 items per row.

• Settings for codec, resolution and library size are saved between sessions.

• Quick access for screenshots and video captures, achievements, as well as current Pro games.

• Store search bar to quickly find games.

Die Erweiterung ist kostenlos und wird derzeit weiterentwickelt, sodass vielleicht in den nächsten Wochen zusätzliche Features Einzug halten.















