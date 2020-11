Smart Speaker Gratis: Einige Google One-Abonnenten erhalten Google Nest Mini Smart Speaker für Upgrade

Google zeigt sich in diesen Tagen wieder äußerst spendabel und wird nicht nur in Kürze die Black Friday-Aktionen im Google Store starten, sondern verschenkt auch wieder Hardware – erneut an die treuen Abonnenten. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen damit begonnen, die Nutzer in ein Google One-Abo zu drängen und nun zeigt sich wieder eine starke Aktion: Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, hat die Chance auf einen kostenlosen Nest Mini Smart Speaker.



Googles Mini Smart Speaker wurden in der Vergangenheit schon häufig an treue Abonnenten einzelner Plattformen verschenkt und nun ist es wieder einmal soweit: In diesen Tagen erhalten zahlreiche Google One-Abonnenten eine E-Mail, die ihnen ein interessantes Angebot macht, das gerade in diesen Tagen sehr sinnvoll sein kann. Wer sich für ein Google One-Abo in der Größenordnung von 2 Terabyte entscheidet und die jährliche Abrechnung wählt, erhält einen Gutschein für einen kostenlosen Google Nest Mini Smart Speaker – inklusive Gratis Versand.

Derzeit treffen diese E-Mails offenbar nur bei Nutzern in den USA ein, aber in den allermeisten Fällen kommen diese Aktionen schon nach wenigen Tagen oder Wochen auch nach Deutschland und in andere Länder. Ihr solltet das also vielleicht im Hinterkopf behalten, bevor ihr euch schon heute für eine Umstellung der Zahlungsweise oder das höhere Kontingent entscheidet. Der Gutschein ist nur für die Nutzer, die aufgrund der Aktion in den neuen Tarif wechseln. Wer ihn bereits besitzt, schaut in die Röhre.

Upgrade to a Google One 2 TB annual storage plan and get the new Google Nest Mini for free, retail value $49. We’ll even cover the shipping/ Play music, add things to your shopping list, meditate, and more by saying ‘Hey, Google.’ Limit one per plan while suppliers last. Offer ends 12/9/2020.

Wie bereits gesagt, ist die Aktion derzeit offenbar auf die USA beschränkt. Dennoch solltet ihr mit dem Upgrade, falls ihr es aufgrund der kommenden Einschränkung bei Google Fotos bereits geplant habt, noch etwas warten, um euch das nicht entgehen zu lassen.

Dass nur die Nutzer profitieren, die jetzt zum Abo wechseln und nicht die, die es bereits haben, ist ein bisschen Schade. Aber was soll ich aus Sicht eines in Österreich lebenden Nutzers sagen? Ich zahle YouTube Premium und Google One, habe aber bei den zahlreichen Aktionen der letzten zwei Jahre niemals etwas erhalten können. Weder Smart Speaker noch das derzeit angebotene kostenlose Stadia Starterpaket. Nicht, dass ich es benötigen würde, aber die Diskriminierung bei Google wird dadurch immer massiver!

