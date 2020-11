Google Fotos: Bilder und Videos auf der Karte anzeigen – Google Maps Zeitachse kommt in die Kartenansicht

Mit der Fotoplattform Google Fotos lassen sich Bilder und Videos in unbegrenzter Menge in der Cloud speichern, in Alben organisieren und dank der starken Suchfunktion einfach durchsuchen. Zusätzlich wurde erst vor wenigen Monaten die neue Kartenansicht eingeführt, die alle gespeicherten Aufnahmen auf der Weltkarte darstellt. Nun wird diese mit der Google Maps Zeitachse verbunden und somit die erste Anlaufstelle für nicht organisierte Urlaubsbilder.



Google Fotos ist eine starke und sehr populäre Plattform, braucht allerdings manchmal etwas länger, um neue Features zu integrieren. So ist es nicht verwunderlich, dass es gut fünf Jahre gedauert hat, bis sich Bilder auf der Weltkarte darstellen ließen – was schon beim Vorvorgänger Picasa Web Albums vor weit über zehn Jahren möglich war. Doch eine Darstellung aller Bilder auf der Karte ist vielleicht etwas unübersichtlich, sodass schon sehr bald ein interessanter Filter dazustoßen wird.

Google hat ein großes Update für die Zeitachse angekündigt, die alle Reisen und Trips anhand des Standortverlaufs erkennen und übersichtlich aufschlüsseln soll. Im Zuge dessen wird die Zeitachse auch in Google Fotos integriert und soll dort als Filtermöglichkeit auf der Weltkarte fungieren. In der Ankündigung heißt es, we’re bringing Timeline to the Photos map view, so you can easily see the paths you took on a certain day alongside your photos.

Wie das konkret aussehen wird, wurde leider noch nicht gezeigt. Der Rollout soll im Laufe der nächsten Wochen beginnen, könnte aber vielleicht auch schon in diesen Tagen bei den ersten Nutzern ankommen.

