Black Friday bei Google: Aktionen im Google Store, Gratis Nest Mini Smart Speaker & Gratis Stadia Starterset

Bei vielen Händlern starten die Black Friday Aktionen und auch Google bietet in diesen Tagen viele interessante Aktionen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: Während es im Google Store zur Black Friday-Woche einige Rabatte auf aktuelle Geräte gibt, zeigen sich andere Google-Abteilungen sehr spendabel. Gleich auf zwei Wegen gibt es derzeit kostenlose Stadia Starterpakete sowie sehr bald Gratis Nest Mini Smart Speaker.



Stadia Starterpaket Gratis

Googles Spieleplattform Stadia feiert den ersten Geburtstag und zeigt sich rund um das Jubiläum sehr spendabel: Aktuell gibt es gleich zwei Möglichkeiten, um ein Gratis Stadia Starterpaket, die Premiere Edition, zu erhalten, die normalerweise mit 99 Euro zu Buche schlägt. Völlig kostenlos gibt es das zwar nicht, aber wer ohnehin die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, kann es kostenlose Draufgabe natürlich mitnehmen.

Alles was ihr dafür tun müsst ist, euch einen brandaktuellen Hypetitel zu besorgen: Google spendiert allen Käufern von Cyberpunk 2077, die das Spiel bei Stadia kaufen oder vorbestellen, ein Starterpaket. Sobald ihr das Spiel gekauft habt, seid ihr qualifiziert und erhaltet in den folgenden Wochen einen Gutschein für den Google Store. Das Paket besteht unter anderem aus einem Controller und einem Chromecast Ultra. Versandkosten fallen dafür nicht an.

Die zweite Variante könnt ihr dann nutzen, wenn ihr bereits seit einigen Wochen ein YouTube Premium-Abo besitzt. Sollte dies der Fall sein, seid ihr dafür qualifiziert, einen Gutschein für ein Gratis Starterpaket zu erhalten. Klickt einfach auf diesen Link um es herauszufinden.

» Ein Jahr Stadia: Google verschenkt Starterpakete an alle Cyberpunk 2077-Vorbesteller & kommt auf das iPhone









Black Friday im Google Store

Im Google Store startet die Black Friday-Woche am Montag. Schon jetzt hat Google einige Aktionen verraten, die sich vor allem auf den Bereich Smart Home und Gaming beziehen. Es gibt die oben abgebildeten Rabatte sowie vermutlich einige weitere Aktionen rund um die Pixel-Smartphones und den neuen Chromecast. Zu letzten beiden ist bisher nichts bekannt, aber es würde mich doch sehr überraschen, wenn Google für diese beiden wichtigen neuen Geräte keine Aktion startet.

» Mehr Details zu den Google Store-Aktionen

Nest Mini Smart Speaker Gratis (?)

Eine Aktion, die derzeit nur aus den USA bekannt ist, aber erfahrungsgemäß sehr schnell nach Deutschland kommen könnte. Und weil ihr das vorher wissen solltet, weil ihr euch sonst ärgert, soll es an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Wer ein Google One-Abo besitzt und dieses im Rahmen der Aktion auf 2 TB bei jährlicher Zahlung aufstockt, erhält einen Gutschein für einen kostenlosen Google Nest Mini Smart Speaker. Das Ärgerliche daran: Wer bereits ein solches Abo hat, geht leer aus. Solltet ihr also in den nächsten Tagen oder Wochen aufstocken wollen, geduldet euch noch ein wenig und drückt die Daum für einen Start der Aktion.

» Mehr Informationen zur Google One-Aktion















