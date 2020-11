Googles gigantische Datenmengen für die Ewigkeit: Soviel Speicher benötigen Google Fotos, Drive und GMail

Viele Google-Apps sind absolute Massenprodukte und haben zum Teil über eine Milliarde Nutzer – dazu gehören auch Google Fotos, Google Drive und GMail. Alle drei Produkte werden grundlegend kostenlos angeboten und boten den Nutzern jahrelang zum Teil unbegrenzten Speicherplatz. Das wird sich bekanntlich schon bald ändern. Dass das notwendig wird, zeigt das Unternehmen mit nun veröffentlichten Zahlen zum Speicherplatz-Verbrauch der drei Produkte.



Wer Produkte für die Masse entwickelt und anbietet, der muss auch damit rechnen, dass sie ihre Kunden finden werden. Problematisch wird es aber dann, wenn die Nutzer nicht zu Kunden werden, sondern nur die kostenlosen Angebote verwenden. Genau das dürfte beim überwiegenden Teil der Nutzer von Google Fotos, Google Drive und GMail der Fall sein. Kein Wunder, dass man nun den Speicherplatz von Google Fotos einschränken und auch Google Drive limitieren muss. Denn beide Produkte sind erfolgreicher, als man es geplant hat, wie sich zwischen den Zeilen der Ankündigung herauslesen kann.

Over the past decade, Gmail, Google Drive and Google Photos have helped billions of people securely store and manage their emails, documents, photos, videos and more. Today, people are uploading more content than ever before—in fact, more than 4.3 million GB are added across Gmail, Drive and Photos every day.

To continue providing everyone with a great storage experience and to keep pace with the growing demand, we’re announcing important upcoming storage changes to your Google Account.