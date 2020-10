Tooooor! Neues Google-Easteregg zelebriert den 80. Geburtstag des brasilianischen Fußballers Pele

Googles Entwickler verstecken immer wieder kleine Späße und Eastereggs in den Produkten, die von den Nutzern meist eher zufällig entdeckt werden und vielleicht für ein Schmunzeln sorgen können – jetzt war es wieder soweit. Gestern hat der brasilianische Fussballer Pelé seinen 80. Geburtstag gefeiert und wird anlässlich dessen von Google mit einer netten Animation in der Websuche bedacht. TOOOOR!



Gestern hat der brasilianische Fußballer Pelé seinen 80. Geburtstag gefeiert und wurde von der Google Websuche mit einem kleinen Spaß geehrt, der auch heute noch zur Verfügung steht. Ein Doodle zu diesem “Ereignis” gab es nicht, denn das spendiert Google zu 99 Prozent nur bereits verstorbenen Menschen. Es gibt Ausnahmen, aber in diesem Fall wurde keine gemacht. Und weil Pelé weltbekannt ist, ist das folgende Easteregg in allen Sprachen zu finden:

Sucht einfach mit der Websuche nach Pelé und scrollt ganz nach unten. Dort finde sich die bekannte Navigation für die nächsten Suchergebnissseiten, allerdings in einem etwas anderen Gewand: Die Buchstaben sind Brasilien-typisch Gelb und Grün und am Ende dribbelt ein Ball. Außerdem steht dort, was tatsächlich gar nicht so auffällig ist, “Goal” statt “Google”. Klickt ihr auf den Ball zeigt sich obige Animation, mit dem Pelé-typischen Torschuss.

