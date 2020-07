Feuerwerk in der Google Websuche: Buntes Easteregg zum US-Unabhängigkeitstag ‚Independence Day‘

Am heutigen 4. Juli wird in den USA der Unabhängigkeitstag – kurioserweise hierzulande eher unter der Bezeichnung „Independence Day“ bekannt – gefeiert. Natürlich zelebriert auch Google den amerikanischen Nationalfeiertag mit einem Doodle auf der Startseite sowie einem sehr schönen Easteregg in der Websuche, das trotz fehlendem Doodle auch in der deutschen Oberfläche zu sehen ist. Mit simplen Suchanfragen lässt sich ein Feuerwerk direkt in der Websuche starten.



Der amerikanische Unabhängigkeitstag wird am heutigen 4. Juli auf der US-amerikanischen Startseite der Google Websuche mit einem Doodle zelebriert, das natürlich hierzulande nicht zu sehen ist. Dennoch enthält der Link hinter dem Doodle einen netten Effekt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Sucht einfach mal nach Fourth of July und ihr seht das Folgende:

Natürlich dürfen an diesem Tag auch die vielen Feuerwerke nicht fehlen – auch nicht in der Google Websuche. Gibt man dort firework oder eine ähnliche Suchanfrage ein, startet direkt nach dem Laden der Suchergebnisse ein etwa 6-sekündiges Feuerwerk über den gesamten Bildschirm – sowohl auf dem Desktop als auch mobil und in der Google-App. Sieht nett aus, funktioniert aber vermutlich nur wenige Tage lang.

