Halloween: Google verrät die beliebtesten Kostüme zu Halloween – für Kinder, Paare, Babys und Haustiere

Wir schreibe Mitte Oktober und es steht Halloween vor der Tür, das in diesem Jahr wohl sehr viel kleiner oder bei vielen Menschen völlig anders ausfallen wird. Dennoch werden sich auch viele Menschen den Spaß des Verkleidens nicht nehmen lassen und so hat Google nun wie üblich zur Inspiration die beliebtesten Halloween-Kostüme gekürt. Diese sind in diesem Jahr in mehreren Kategorien gekürt worden und stammen wie üblich aus der Websuche.



Es ist schon eine kleine Tradition, dass Google in den Wochen vor Halloween die beliebtesten Kostüme zum schaurigen Kürbisfest im Rahmen des Frightgeist veröffentlicht. Auch in diesem Jahr war es wieder soweit und das Unternehmen hat eine Reihe von Toplisten veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Hier findet ihr die beliebtesten Halloween-Kostüme für Erwachsene, Kinder oder auch für Pärchen, Haustiere oder auch die ganz Kleinen.

Die Toplisten wurden auf Grundlage der Websuchen im September erstellt und beziehen sich auf die USA. Für Deutschland und alle anderen Länder gibt es leider nur eine Top 5, mit wenig schaurigen Einträgen wie etwa “Beyonce” (das ist vielleicht Ansichtssache ;-)).

Die beliebtesten Halloween-Kostüme

Cobra Kai Dungeon Master The Mandalorian Space Cowgirl Trolls Belle Marshmello Inflatable shark Firefighter Sanderson sisters









Die beliebtesten Halloween-Kostüme für Kinder

Supergirl Flamingo Hocus Pocus Witch Glinda Robot Maui Bat Sally Werewolf

Die beliebtesten Halloween-Kostüme für Paare

Bonnie and Clyde Lilo and Stitch Cosmo and Wanda Coraline and Wybie Lydia and Beetlejuice Mario and Luigi Woody and Jessie Angel and Devil Phineas and Ferb Sharkboy and Lavagirl

Die beliebtesten Halloween-Kostüme für Haustiere

Cat taco Corgi stegosaurus Twinkie Beetlejuice Fish Woody dog Chucky Frog Pumpkin Raccoon









Die beliebtesten Halloween-Kostüme für Babys

Baby shark Baby Yoda Baby pumpkin Boss baby Baby dinosaur Baby Olaf Baby chicken Baby tiger Baby bat Baby lion

—

Und jetzt habt ihr noch zwei Wochen Zeit, diese Kostüme zu besorgen, selbst zu schneidern oder zumindest tief in den Schminkkoffer zu greifen, um entsprechend für das Fest dekoriert zu werden. Google wird wohl auch in diesem Jahr wieder einige Angebote und Späße rund um Halloween starten – wir werden euch wie üblich darüber auf dem Laufenden halten 🙂

» Google Frightgeist

[Google-Blog]

