Google Maps: Erlaubtes Tempolimit in der Navigation – Rollout in Deutschland steht wohl bevor (Screenshots)

Die Kartenplattform Google Maps bietet auf dem Smartphone eine starke Navigation, die je nach Region aber einige Wünsche offen lässt – obwohl die Daten zur Verfügung stehen. In Deutschland ist das unter anderem die Darstellung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit, die bisher nicht angeboten wurde. Jetzt ist die entsprechende Option bei einem unserer Leser in den Einstellungen aufgetaucht.



Die Google Maps Navigation zeigt je nach Region viele zusätzliche Informationen von der aktuellen Geschwindigkeit (Tacho) über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bis hin zu Blitzern und Verkehrsstörungen – nicht alles davon ist in Deutschland verfügbar. Seit dem vergangenen Jahr gibt es den Tachometer in Google Maps und nun scheint man auch die Darstellung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit nachzurüsten. Bei einem unserer Leser ist diese Option nun in den Einstellungen aufgetaucht.

In den “Optionen für Kraftfahrzeuge” im Navigationsbereich ist neben der Möglichkeit zum Aktivieren des Tachometers nun auch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu finden. Diese lässt sich einfach per Schieberegler aktivieren oder deaktivieren und dürfte dann entsprechend das Tempolimit direkt in der Navigation anzeigen. Auf obigem Screenshot ist zu sehen, wie das in anderen Ländern aussieht, in denen das Feature schon seit langer Zeit (zum Teil mehrere Jahre) zur Verfügung steht.









Leider scheint dieses Feature noch nicht funktionsfähig zu sein, dass die Einstellung nun auftaucht könnte aber auf eine baldige Freischaltung hindeuten. Die Daten für dieses Feature stehen schon seit vielen Jahren auch in Deutschland zur Verfügung, wurden von Google bisher aber noch nicht genutzt – warum auch immer. Natürlich kann es sich auch um einen Fehler gehandelt haben und der Status Quo bleibt weiter bestehen. Haltet einfach einmal die Augen auf und schaut regelmäßig bei euch in den Einstellungen vorbei.

[thx to: Hendrik]

