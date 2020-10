Mozilla in Nöten: Kartellverfahren gegen Google könnte schwerwiegende Folgen für den Firefox-Browser haben

Google ist auf vielen Plattformen und in zahlreichen Browsern die Standard-Suchmaschine – und das lässt man sich einiges kosten. Jährlich fließen mehrere Milliarden Dollar in die Taschen der Browserhersteller und Plattformbetreiber, um Google als Standard im Suchschlitz zu behalten – auch in Richtung Mozilla. Doch damit könnte es vielleicht bald vorbei sein, denn die Kartellklage gegen Google nimmt genau diese Dinge unter die Lupe.



Es ist ein lukratives Geschäft für alle Seiten: Google zahlt an Apple, Samsung, Mozilla und einige weitere Unternehmen sehr hohe Geldbeträge, damit diese die Google Websuche (zum Teil auch Google Assistant) als Standard in ihren Produkten festlegen. Das ist für die Unternehmen Null Aufwand, bringt ihnen sehr viel Geld und sichert Google die Nutzerströme. Finanzielle Details werden nur selten bekannt, aber die Beträge liegen längst im zweistelligen Milliardenbereich.

Apple kassiert bis zu zehn Milliarden Dollar pro Jahr von Google, Samsung ebenfalls ein bis zwei Milliarden Dollar und erst kürzlich wurde bekannt, das Mozilla und Google ihre Partnerschaft erneut verlängert haben und der Firefox-Entwickler eine halbe Milliarde Dollar jährlich von Google erhält. Während es bei Apple und Samsung ein nettes Zubrot ist, ist es für Mozilla ein existenziell wichtiger Betrag.

Je nach Datenquelle reichen die Schätzungen von 80 bis 90 Prozent, zu denen sich Mozilla vom Google-Geld finanziert. Würde Google also den Geldhahn zudrehen und auf die Schnelle kein neuer Sponsor gefunden werden, gehen bei Mozilla ganz schnell die Lichter aus. Und genau diese Gefahr droht nun.

The data shows that people choose their preferred service: take Mozilla’s Firefox browser as an example. It’s funded almost entirely by revenue from search promotional agreements. When Yahoo! paid to be the default search engine in Firefox, most Americans promptly switched their search engine to their first choice—Google.