Google Chromecast mit Google TV: Neuer Dongle mit Android TV-Betriebssystem für 69 Euro – Alle Infos

Der neue Google Chromecast mit Google TV ist da! Google hat vor wenigen Minuten den neuen Dongle vorgestellt, der nach dem Willen des Unternehmens schon bald hinter Millionen Fernsehern zu finden sein soll und das Betriebssystem Android TV mit einer neuen Oberfläche sowie in neuer Verpackung fortführen soll. Tatsächlich ist einiges anders, als es bisher schien. Der neue Google Chromecast ist ab sofort für 69 Euro erhältlich – allerdings noch nicht in Deutschland.



Google hat zum Launch Night In-Event geladen, das in diesem Jahr die-Veranstaltung ersetzt, aber ansonsten recht ähnlich abläuft – denn die vorgestellten Produkte sind in den gleichen Kategorien beheimatet. Neben den beiden neuen Pixel-Smartphones Pixel 4a 5G sowie Pixel 5 gibt es unter anderem den neuen Google Chromecast mit Google TV-Oberfläche sowie den Nest Audio Smart Speaker zu bestaunen (und bestellen).

Der neue Google Chromecast sowie die umgebaute Android TV-Oberfläche dürfte wohl das am längsten in der Leak-Phase befindliche Google-Produkt aller Zeiten sein. Schon Ende 2019 wurde die neue Smart TV-Oberfläche und der Dongle bekannt und nun hat Google endlich den Deckel draufgemacht! Der neue Google Chromecast, der auf den etablierten Namen setzt, hat mit dem klassischen Chromecast nicht mehr viel zu tun – abgesehen von einer sehr ähnlichen Dongle-Form. Zusätzlich gibt es erstmals beim Chromecast eine Google Assistant-Fernbedienung.

Google TV != Android TV

Der Google Chromecast bringt das Betriebssystem Android TV erstmals in Dongle-Form und soll somit einen großen Teil zu dessen weiterer Verbreitung beitragen. Aber nicht nur die Hardware ist völlig neu, sondern auch die auf dem Fernseher dargestellte Oberfläche. Tatsächlich handelt es sich bei Google TV weder um ein neues Betriebssystem, noch um eine Umbenennung. Es ist einfach Googles Aufsatz für Android TV – so wie es die Pixel-Smartphones mit ihren exklusiven Funktionen für Android sind.

Die Spezifikationen des Dongles

Mehr streamen, weniger suchen – dank Chromecast mit Google TV

Chromecast mit Google TV kommt mit Chromecast-Funktionen, die ihr bereits kennt und bietet euch mit Google TV eine neue Art, Entertainment zu erleben. Google TV führt Filme, Serien, Musik und vieles mehr aus verschiedenen Diensten und abonnierten Streaming-Angeboten zusammen und organisiert sie individuell für euch. Außerdem: Ihr habt danach gefragt – jetzt gibt’s auch eine Fernbedienung für Chromecast.

Neues Design

Chromecast mit Google TV kommt in modernem Design und ist gleichzeitig vollgepackt mit neuer Technologie, um euch ein tolles Fernseherlebnis zu bieten. Schließt ihn einfach an den HDMI-Anschluss eures Fernsehers an, Stromstecker rein, stellt eine WLAN-Verbindung her und ladet euch die Google Home-App herunter – schon kann’s losgehen. Im Handumdrehen könnt ihr dann Videos in bis zu 4K HDR-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde streamen. Mit Dolby Vision könnt ihr außergewöhnliche Farben, Kontraste, Helligkeit und Details auf eurem Fernseher erhalten. Auch Dolby Audio-Formate werden per HDMI (Pass-Through) unterstützt.

Ihr habt es in der Hand

Die neue Chromecast-Fernbedienung mit Sprachsteuerung liegt bequem in der Hand, ist einfach zu bedienen und steckt voller nützlicher Funktionen. Sie verfügt über einen eigenen Google-Assistant-Button, der euch hilft, eine Serie, Doku oder einen Film zum Anschauen zu finden, alltägliche Fragen wie „Wie ist das Wetter?“ zu beantworten oder etwas von YouTube Music abzuspielen. Und wenn ihr es euch für einen Filmabend gemütlich machen wollt, könnt ihr eure kompatiblen smarten Lampen fürs Heimkino-Feeling dimmen oder mit eurer Nest Cam die Haustür checken⁵, um direkt zu sehen, wenn eure Pizzalieferung ankommt.