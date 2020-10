Gboard: Neues Spielzeug in Googles Tastatur-App; Viele Emoji lassen sich nun miteinander kombinieren (Galerie)

Googles Tastatur-App Gboard hat erst kürzlich den Umgang mit Emojis verbessert und nun kommt das nächste Update, das bei einigen Nutzern für viel Spaß sorgen dürfte: In der neuesten Version der App lassen sich Emojis miteinander kombinieren oder deren Bedeutung intensivieren und die daraus entstandenen Kunstwerke per Sticker an andere Nutzer versenden. Das funktioniert auch mit zahlreichen kreativen Kombinationen.



Durch die Erweiterung des Standards gibt es jedes Jahr neue Emojis, aber offenbar reicht Googles Designern dieses kleckerweise Update nicht aus, sodass sie sich nun einer großen Herausforderung gestellt und wohl viele Nächte am Zeichenbrett verbracht haben. Herausgekommen ist eine gefühlt endlose Sammlung an neuen Stickern, die sich aus der Kombination mehrere Emojis ergeben und diesen zum Teil eine völlig neue Bedeutung geben können.

In der aktuellen Gboard 9.9.12 Beta gibt es eine neue Funktion zum Erstellen von Stickern. Diese bestehen nicht mehr unbedingt nur aus selbst erstellten oder aufgezeichneten Emojis oder Stickersammlungen, sondern können durch die Kombination von zwei Emojis erstellt werden. Dazu müsst ihr einfach nur die Sticker aufrufen und zwei Emojis nacheinander auswählen – und schon wird der entsprechende Sticker erstellt, der dann auch mit anderen Nutzern geteilt werden kann.

Die Kombinationsmöglichkeiten sind nicht erkennbar, sodass ihr das Ganze einfach einmal ausprobieren müsst, aber wie den folgenden Screenshots zu entnehmen ist, ist die Chance auf einen Treffer sehr groß – insbesondere in den Kategorien der “Smileys”, Menschen, Tiere und Objekte. Und wer mit den Kombinationen nichts anfangen kann, kann auch einfach zwei mal dasselbe Emoji auswählen und erhält dann ein intensiviertes Emojis als Sticker. Aus dem Cowboy-Gesicht wird dann z.B. ein riesiger Cowboy, bestehende aus vielen einzelnen Gesichtern, zwei Schuhen und zwei Händen. Schaut euch einfach einmal die folgende Galerie an.

















Das neue Feature wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt, sollte aber mittlerweile für alle Nutzer der Beta zur Verfügung stehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant, wie viel Zeit und Kreativität die Designer in einige Entwürfe investiert haben. Denn wie an den Bildern zu erkennen ist, kommt kein Algorithmus oder eine KI zum Einsatz, sondern tatsächlich die Werke aus der Feder der Google-Designer.

