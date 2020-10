YouTube: Änderungen am Videoplayer – schnelles springen durch das Video ist nicht mehr möglich (Video)

Googles Videoplattform YouTube wird auf allen Plattformen genutzt und hat je nach verwendeter Plattform zum Teil einen veränderten Funktionsumfang. Jetzt nimmt YouTube eine Änderung am Videoplayer der Android-App vor, bei der die Meinungen sicherlich auseinandergehen gehen werden: Der Fortschrittsbalken unter dem Video erlaubt nun keinen schnellen Sprung innerhalb des Videos mehr.



YouTube hat zahlreiche Spezialfunktionen, aber es gibt ein Element, das alle Videoplayer eint: Der Fortschrittsbalken bzw. die Suchleiste unter dem Video, die den schnellen Sprung an eine beliebige Stelle ermöglicht. Diese ist auch bei YouTube vorhanden, kann nun aber nicht mehr wie gewohnt verwendet werden: Ein Tap auf eine beliebige Stelle der Leiste wird nun für den Videofortschritt ignoriert. Zwar gibt es einen kurzen Buffer-Stop, der vermutlich noch verschwinden wird, aber ansonsten geschieht gar nichts mehr.

Um an einen anderen Punkt des Videos zu springen, muss man nun den roten Punkt auf dem Fortschrittsbalken gedrückt halten, diesen an die gewünschte Stelle ziehen und dann loslassen. Auf diese Idee dürften viele Nutzer kommen, aber es ist nicht unbedingt die bequemste Art. YouTube begründet diese Änderung damit, dass viele Nutzer aufgrund der Minileiste unter Android versehentlich auf die Leiste tippen und sich somit den Videospaß stören. Nachvollziehbar und für einige Nutzer sicher ein Segen. Oder was meint ihr?

» YouTube: Experimentelle Features gibt es ab sofort nur noch für YouTube Premium-Abonnenten

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren