Pixel 5: Display löst sich vom Rahmen; zahlreiche Nutzer berichten von Problemen mit Googles Smartphone (Galerie)

Google hat kürzlich die neuen Pixel-Smartphones vorgestellt und das Pixel 5 ist mittlerweile in vielen Ländern im Handel erhältlich. Leider scheint auch bei der neuesten Generation die alte Pixel-Regel zu gelten, dass es keinen Smartphone-Neustart ohne Probleme gibt: Zahlreiche Nutzer berichten von einer sichtbaren Lücke zwischen Rahmen und Display, die nachvollziehbare Sorgen bereitet.



Das Pixel 5 ist erst seit wenigen Tagen am Markt, aber schon jetzt häufen sich Beschwerden bzw. Bedenken der Neo-Besitzer, die diese auch mit zahlreichen Bildern belegen: Die Verbindung zwischen Rahmen und Display scheint an manchen Stellen nicht ganz stabil zu sein, denn es bildet sich eine deutlich sichtbare Lücke zwischen diesen beiden Bauteilen. Diese Lücke lässt natürlich daran zweifeln, ob das Smartphone weiterhin laut dem IP-Rating wasserdicht ist.

Die Lücke ist laut vielen Berichten kurioserweise schon beim Auspacken des Geräts vorhanden und kann sich an den verschiedensten Stellen befinden. Häufig ist das Problem rund um die Position der in das Display eingelassenen Kamera zu finden, aber auch andere Positionen sind auf Fotos und Berichten festgehalten. Woran das liegt, ist bisher noch nicht bekannt, aber es dürfte sich wohl kaum um einen gewollten Spalt innerhalb einer Toleranz handeln. Ergo: Die Geräte sollten ausgetauscht werden.

Falls ihr bereits ein Pixel 5 in den Händen haltet bzw. eines bestellt habt, schaut es euch genau an und vergleicht es vielleicht auch mit den folgenden Bildern. Die Lücken können unterschiedlich groß sein, sollen aber wohl von Beginn an vorhanden sein und sich nicht erst durch die Nutzung ergeben.

















Google hat sich bisher nicht offiziell zu diesem Problem geäußert und dürfte es wohl erst einmal dringendst intern untersuchen, bevor man eine Meldung abgibt. Immerhin ist das Pixel 5 Googles Flaggschiff für dieses Jahr, bei dem man sich solche Schnitzer eigentlich nicht leisten kann. Beim Schwestermodell Pixel 4a 5G wäre es ebenfalls sehr unschön, aber dieses besitzt KEIN IP-Zertifizierung und würde somit immerhin kein Werbeversprechen brechen.

» Diskussionen im Google Support Forum

» Google Pay: Die Amazon Visa Kreditkarte kommt – Amazon bestätigt Start mit Googles Bezahlplattform

» Pixel 4a 5G: Googles neues Smartphone im Review & alle Informationen zum kleinen großen Ableger (Videos)

[AndroidPolice]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren