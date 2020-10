Android: Google warnt aktiv vor Sicherheitsproblemen – alle Apps erhalten eine Popup-Warnung (Screenshots)

Google hat im Laufe der Jahre ein umfangreiches Paket an Sicherheitsfunktionen eingeführt, die alle Nutzer schützen und vor jeglichen erkennbaren Gefahren warnen sollen. Normalerweise erhält man diese Warnungen im Rahmen eines Sicherheitschecks oder auch per E-Mail, aber das ist im Ernstfall vielleicht zu langsam. Künftig sollen die Warnungen nun in jeder Google-App direkt als Popup erscheinen und den Nutzer somit unmittelbar erreichen.



Es gibt sehr viele Sicherheitsmechanismen rund um das Google-Konto und auch der neue Google Chrome Passwortcheck kann Nutzer davor warnen, wenn sie Gefahr laufen, angegriffen zu werden. Weil einige dieser Warnungen ein sehr schnelles Handeln erfordern, vor allem fehlgeschlagene Logins, verdächtige Aktivitäten oder gestohlene Passwörter, werden diese in Zukunft mit einem roten Ausrufezeichen neben dem sichtbaren Profilbild in jeder App dargestellt.

Ein Touch auf das Icon bringt dann die vollständige Warnung inklusive der weiteren Schritte, die man zum Schutz unternehmen kann, hervor, so wie das auf obiger Animation zu sehen ist. Zukünftig könnte Google auf allen zertifizierten Smartphones mit den Google Play Services aber sogar noch einen Schritt weitergehen und die Warnung global im Betriebssystem anzeigen, egal welche App verwendet wird. Erst einmal startet man nun aber mit diesem neuen Paket, das in den nächsten Wochen für einige Nutzer ausgerollt und ab Anfang 2021 für alle Nutzer aktiviert wird.

Im Rahmen dieser Ankündigung wurde auch der neue Inkognito Modus des Google Assistant vorgestellt.

