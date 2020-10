Aktionen bei Google Store & Amazon: Pixel 5 kaufen und viele Extras & Gratis Kopfhörer erhalten + Amazon Music

Google hat neue Hardware angekündigt, der Black Friday ist nicht mehr weit entfernt und bei Amazon steht der Prime Day vor der Tür – aber schon jetzt gibt es interessante Aktionen für alle Vorbesteller der neuen Smartphones bzw. für Musikfreunde: Beide Anbieter fahren starke Aktionen, die wir euch natürlich auch am Wochenende nicht vorenthalten wollen: Käufer des Pixel 5 werden von Google mit Geschenken überschüttet und bei Amazon gibt es Vier Monate Musikgenuss (fast) Gratis.



Wer sich für das Pixel 4a 5G oder das Pixel 5 interessiert, wird von Google sehr reich beschenkt: Direkt nach der Vorstellung war bereits bekannt, dass alle Pixel-Vorbesteller die Bose QuietComfort 35 II-Kopfhörer Gratis erhalten – ganz egal, bei welchem der zahlreichen teilnehmenden Händler das Smartphone gekauft wurde. Aber das ist noch längst nicht alles, denn auch die Google-Dienste zeigen sich spendabel.

Folgende Produkte und Abos gibt es beim Pixel-Kauf oben drauf:

Das kann sich doch schon sehen lassen. Auch wenn es sich nur um Probe-Abos handelt, die ja nach einer Halbwertszeit von wenigen Monaten beendet sind, spart man sich doch effektiv viele Euros. Google hofft natürlich, dass ihr weiterhin YouTube, Stadia und Google One abonniert, wobei gerade Letztes als temporäre Lösung doch eher merkwürdig ist. Früher gab es dauerhaft unbegrenzten Speicherplatz bei Google Fotos. Im nächsten Absatz findet ihr die Bedingungen für diese Aktionen.

Musik-Aktion bei Amazon

Nur eine Randnotiz, die man aber vielleicht auch noch mitnehmen kann, wenn man schon einmal ein neues Smartphone UND die Kopfhörer erhält: Bei Amazon Music gibt es aktuell Vier Monate Amazon Music Unlimited für 99 Cent – damit ist das Jahr aus musikalischer Sicht schon einmal gerettet. Alle Informationen zu dieser Aktion und eine sehr ähnliche Aktion findet ihr ausführlich in diesem Artikel.

YouTube Premium

Google Play Pass

Dieses Angebot für ein dreimonatiges Probeabo von Google Play Pass (auch Testversion genannt) gilt für Teilnehmer mit Wohnsitz in Deutschland, die bis zum 1. Mai 2021 um 8:59 Uhr MESZ ein Pixel 5 oder Pixel 4a 5G kaufen und aktivieren. Das Angebot steht nur Nutzern zur Verfügung, die weder zurzeit Play Pass-Abonnenten sind noch dies zu einem früheren Zeitpunkt waren. Auch dürfen sie in der Vergangenheit noch nie Play Pass getestet haben. Das Angebot muss bis zum 16. Mai 2021 um 8:59 Uhr MESZ eingelöst werden. Zur Registrierung ist ein gültiges Zahlungsmittel erforderlich, das jedoch erst nach Ablauf des dreimonatigen Testzeitraums automatisch belastet wird. Das Abo lässt sich unabhängig davon jederzeit kündigen. Sie müssen vor Ablauf des dreimonatigen Testzeitraums kündigen, wenn Ihnen keine Kosten in Rechnung gestellt werden sollen. Nach Ablauf des Testzeitraums wird Ihnen automatisch die Play Pass-Abogebühr von derzeit, je nach von Ihnen gewähltem Abo, € 4,99/Monat monatlich bzw. € 29,99/Jahr jährlich im Voraus berechnet.

Google Play Points

Dieses Angebot einer Gutschrift von 600 Punkten bei Google Play Points gilt für neue oder bestehende Mitglieder, die bei Google Play Points registriert sind und bis zum 1.­ Mai 2021, 8:59 Uhr MESZ, ein neues Pixel 5 kaufen und aktivieren. Neue Mitglieder erhalten in Google Play Points den Goldstatus, nachdem ihrem Google Play Points-Konto die 600 Punkte gutgeschrieben wurden. Bei einem bestehenden Mitglied hängt die Möglichkeit, eine Stufe über dem Goldstatus zu erreichen, davon ab, wie viele Punkte das Mitglied in seinem Google Play Points-Konto hat, nachdem die 600 Punkte gutgeschrieben wurden. Das Angebot muss bis zum 16. Mai 2021, 8:59 Uhr MESZ, auf Ihrem neuen Pixel 5-Gerät und mit demselben Konto, das für die Registrierung bei Google Play Points genutzt wurde, eingelöst werden

Stadia Pro

Google One

Dieses Angebot für ein Google One-Probeabo (“Angebot”) bietet für einen Zeitraum von 3 Monate ab der Einlösung (“Laufzeit”) kostenlosen Zugriff auf die Abovorteile. Während der Laufzeit des Testabos gelten die Nutzungsbedingungen von Google One. In der Datenschutzerklärung von Google wird erläutert, wie Google in diesem Dienst mit personenbezogenen Daten umgeht. Das Angebot muss bis zum 15. Mai 2021, 8:59 Uhr MESZ eingelöst werden.Dieses Angebot gilt nur für neue Google One-Nutzer in Australien, Deutschland, Frankreich, Irland, Japan, Kanada, Taiwan, Vereinigte Staaten und Vereinigtes Königreich, die zwischen dem 30. September 2020 und dem 30. April 2021, 8:59 Uhr MESZ eines der folgenden Geräte gekauft haben: Pixel 5. Es kann nicht mit anderen Google One-Angeboten kombiniert werden. Google nutzt deine Geräte-IDs, um die Teilnahmeberechtigung für das Angebot zu prüfen, Missbrauch zu verhindern und unseren Dienst zu verbessern. Wenn du Google One nach dem Ende der Laufzeit des Angebots weiter nutzen möchtest, musst du ein kostenpflichtiges Abo erwerben.