Google One: So können zahlende Abonnenten viel Geld sparen – bis zu 10 Prozent Rabatt im Google Store

Im Google Store gibt es derzeit hohe Rabatte auf die Pixel 4-Smartphones und in den nächsten Wochen dürften weitere Aktionen starten, mit denen der Verkauf der Hardware angekurbelt werden soll. Aber auch abseits dieser Aktionen können Google One-Abonnenten viel Geld sparen und dadurch die Aktionspreise noch weiter drücken. Je nach Umfang des Google One-Abos sind bis zu 10 Prozent Rabatt drin, die man sich nicht entgehen lassen sollte.



Der Google Store ist rein preislich gesehen nicht unbedingt attraktiv, denn als virtueller Brand Store setzt man sehr häufig auf die UVP und ist somit teurer als die zahlreichen Händler. Interessant wird es immer dann, wenn der Google Store Aktionen startet und somit auch an der Preisschraube für den gesamten Markt dreht. Zwar ist der Google Store auch dann selten die günstigste Bezugsquelle, aber Google One-Nutzer können den Preis weiter drücken.

Als Google One-Nutzer erhält man nicht nur zusätzlichen Speicherplatz für die drei großen Google-Dienste, sondern immer wieder auch zusätzliche Rabatte auf anderen Plattformen. Seit dem vergangenen Jahr gehört auch der Google Store dazu, der allen One-Abonnenten einen sehr attraktiven Rabatt ermöglicht, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Je nach Umfang des One-Abos lassen sich fünf Prozent oder zehn Prozent vom Kaufpreis zurückerhalten.

Bis zu 10 Prozent Rabatt im Google Store

In obiger Tabelle seht ihr den festen Google Store-Rabatt, der 1:1 in Euro übertragen wurde. Habt ihr 200 GB Speicherplatz gebucht, erhaltet ihr fünf Prozent Rabatt im Google Store. Zahlt ihr sogar für 2 TB, erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt. Habt ihr einen noch höheren Tarif, bleibt es dennoch bei den maximal 10 Prozent. Der ebenfalls in der Infografik angegebene zusätzliche Pixel-Support wird in Deutschland, Österreich und Schweiz nicht angeboten.







Der Rabatt gilt stets auf den endgültigen Kaufpreis und ist somit auch mit beliebigen weiteren Rabatten kombinierbar. Es gibt aber auch einen kleinen Haken, der die Vorfreude vielleicht wieder etwas dämpft: Der Rabatt wird nicht sofort abgezogen, sondern euch erst nachträglich auf das Google-Konto gutgeschrieben. 30 Tage nach Bezahlung erhaltet ihr das Guthaben und habt dann 365 Tage Zeit, dieses Guthaben für beliebige Käufe im Google Store wieder einzulösen. Rein theoretisch könntet ihr damit also bei einem zeitversetzten Kauf den kostenlosen Nest Mini Smart Speaker von Saturn auch im Google Store erhalten.

Es existieren auch einige Limits, die der durchschnittliche Käufer aber eher nicht überschreiten dürfte: Pro Bestellung sind maximal 150 Euro Rabatt und pro Jahr maximal 225 Euro Rabatt drin. Wer also pro Jahr für weniger als 2250 Euro bzw. 4500 Euro einkauft, wird nicht an dieses Limit herankommen. Aber selbst wenn, sollte man das natürlich mitnehmen. Leider gilt diese Aktion nur in Deutschland und nicht in Österreich oder Schweiz. Aber in den beiden südlichen Ländern ist der Google Store ohnehin leider nur wenig attraktiv…

Den genauen Ablauf dieses Rabatts zum Sammeln und Einlösen sowie das sehr lange Kleingedruckte findet ihr direkt beim Google Support.

