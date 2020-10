Aktion bei Amazon: Vier Monate Amazon Music Unlimited für nur 99 Cent & aktuelle Prime Day-Aktionen

Das Wochenende steht vor der Tür und vielleicht darf es ja auch mal wieder etwas musikalisch sein – und das fast Gratis. Derzeit gibt es bei Amazon das Angebot, dass ihr vier Monate Amazon Music für nur 99 Cent erhaltet, womit dieses Jahr musikalisch schon einmal gesichert wäre. Außerdem hat der Onlinehändler kürzlich das Datum für den diesjährigen Prime Day bekannt gegeben und die Countdown-Aktionen gestartet.



In diesem Jahr ist alles etwas anders und so fällt auch der Amazon Prime Day nicht in den Sommer, sondern in den Herbst: Der Prime Day findet erst am 13. und 14. Oktober statt, wird aber natürlich schon jetzt zum Anheizen der Kauflust mit einigen Rabatt-Aktionen unterstützt. Eine täglich aktuelle Übersicht über die Aktionen zum Pre-Prime Day findet ihr auf dieser Seite. Reinschauen lohnt sich da immer wieder.

Bei Amazon Music gibt es nun wieder Aktion, dass sich Neukunden die Unlimited-Variante für nur 99 Cent sichern können – und das gleich für drei oder vier Monate. „Oder“ deswegen, weil die Anzahl der Tage offenbar zufällig gewählt – manche sehen drei, manche Monate. Die Aktion gilt nur für Neukunden. Aber auch Wiederkehrer, die bereits einmal Amazon Music Unlimited abonniert hatten, können sich den Zugriff in den ersten drei Monaten für drei Euro sichern.

» Amazon Music Unlimited vier Monate Gratis

