Terry Fox: Ein sehr schönes Google-Doodle zu Ehren des kanadischen Sportlers & Marathon of Hope gegen Krebs

Am heutigen 13. September ehrt Google den kanadischen Leichtathleten Terry Fox mit einem sehr positiven Doodle, das eines der wichtigsten Ereignisse in seinem viel zu kurzen Leben widerspiegelt. Zu sehen sind die Ursprünge des nach ihm benannten Terry Fox Run, der auch am heutigen Tag wieder in Kanada stattfindet – wenn auch Corona-bedingt in etwas anderer Form.



Das heutige Google-Doodle für Terry Fox zeigt den Leichtathleten beim Marathon of Hope, der als Vermächtnis von Terry Fox in Erinnerung bleiben wird und heute als Terry Fox Run veranstaltet wird. Auf dem Doodle ist Terry Fox auf seinem Weg quer durch Kanada zu sehen, der ihn durch das gesamte reich-vegetative Land führt: Berge, Wiesen, Landschaft, Sonne und Meer. Natürlich erstrahlt die Sonne das gesamte Bild.

Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass es bei dem Läufer eine wichtige Besonderheit gibt: Nämlich eine Beinprothese, die dieses Unterfangen nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Bei Wikipedia findet ihr ein Foto von Terry Fox bei seinem Marathon-Marathon (dazu später mehr), das der dargestellten Figur sehr sehr ähnlich sieht. Selbst das Logo seines Laufes auf dem T-Shirt ist leicht angedeutet zu sein, aber zu großen Teilen von seinen Armen verdeckt.

Der Google-Schriftzug ist heute erst auf dem dritten Blick erkennbar und muss etwas länger gesucht werden. Die Google-Buchstaben werden durch die etwas dunkleren Wolken angedeutet und tatsächlich so schwer wie schon sehr lange nicht mehr zu erkennen.









Das heutige Google-Doodle für Terry Fox wurde von der Gastkünstlerin Lynn Scurfield kreiert, die auf der dazugehörigen Doodle-Seite in einem kurzen Interview über Terry Fox, ihre Idee hinter dem Bild und den Design-Prozess spricht. Das Interview findet ihr Hier. Zusätzlich wurden eine Reihe von Entwürfen veröffentlicht, die für dieses Doodle entstanden sind:

Mir persönlich hätte das dritte am Besten gefallen, aber vermutlich wäre der Google-Schriftzug darin nur schwer unterzubringen gewesen.

Entwürfe für Terry Fox-Doodle









Terry Fox wurde am 28. Juli 1958 als Terrance Stanley Fox geboren und war bereits seit seiner Kindheit sehr sportlich. Durch seine zahlreiche sportlichen Aktivitäten wurde er sehr häufig ärztlich untersucht, sodass bereits im Alter von 18 Jahren Knochenkrebs diagnostiziert wurde. Nur wenige Monate später wurde sein rechtes Bein 15 Zentimeter über dem Knie amputiert und durch eine Prothese ersetzt. Und tatsächlich blieb er weiterhin sportlich aktiv.

Durch seine Krebsbehandlungen lernte er sehr viele Patienten kennen, vor allem Kinder, und begann damit, Geld für die Krebsforschung zu sammeln. Dafür wollte er einmal durch Kanada laufen – mit Etappen von 42 Kilometern pro Tag, die Länge eines Marathon. Es war der Beginn seiner Idee des Marathon-Marathon den er Marathon of Hope nannte. In den folgenden eineinhalb Jahren trainierte er und legte allein während des Trainings weit über 5.000 Kilometer zurück.

Er begann seinen Lauf im April 1980 und löste nach einigen Wochen großes mediales Interesse aus. Leider konnte er seinen Lauf aufgrund der fortschreitenden Krebserkrankung nicht mehr beenden und musste nach 143 Tagen aufgeben. Nur neun Monate später starb Terry Fox im Alter von 22 Jahren an Krebs. Während seines Laufes sammelte er 24 Millionen Dollar an Spendengeldern. Seit seinem Tod wird der Terry Fox Run stets im September wiederholt, so auch am heutigen 13. September, und nahm bisher über 800 Millionen Dollar Spendengelder ein.

[Wikipedia]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren